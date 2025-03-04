川普：中侵台將是災難 若台灣有事台積電投資影響大

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，若中國侵略台灣「將是場災難」。台積電宣布對美國再投資1000億美元，川普強調，這讓美國在晶片產業享有優勢，「若台灣有事，這會有很大影響」。

川普今天在白宮宣布台積電將對美國再投資「至少」1000億美元，建造「最先進的」晶片生產設施。

他被記者問到，若中國試圖孤立台灣或拿下台灣，台積電新投資計畫是否可能將晶片對美國的衝擊降到最低。

川普回答說：「我不能說降到最低。顯然，那將會是一場災難。但是至少這（指台積電投資）會讓我們對這個非常非常重要生意擁有某種形勢，讓我們在美國擁有很大一部分。所以，若台灣有事，這會有很大影響。」

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台積電董事長暨總裁魏哲家今天在白宮與川普會面後宣布這項投資計畫，台積電未來數年將在美國再建造5座晶圓廠。

川普表示，台積電將會「建造5座最尖端先進的生產設施」。（譯者：何宏儒）1140304