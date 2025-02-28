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美商務高官人選：台積電晶片流向華為報導令人憂

2025/2/28 09:23
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普提名負責監督出口政策的官員今天表示，有關台積電生產數十萬顆晶片流向中國華為公司的報導「令人極為擔憂」。

路透社報導，川普提名凱斯勒（Jeffrey Kessler）領導美國商務部工業暨安全局（BIS），凱斯勒在聯邦參議院銀行委員會的人事案聽證會上，被問及關於非法運送晶片的報導，以及他對出口管制政策與強化執法的看法。

凱斯勒說：「這顯然令人極為擔憂。確保我們擁有強而有力的執法機制至關重要。」

他表示，他將負責監督的工業暨安全局應當運用「其所擁有的所有執法與處罰權限」。

美國與中國正處於科技戰，人工智慧（AI）技術如今成為爭奪主導地位與軍事能力的焦點。美國在AI發展和晶片設計領域上領先，但目前尚不清楚中國到底是落後數月還是數年。

華為作為中國AI雄心的核心，已被列入美國商務部的貿易黑名單，基本上禁止獲得美國商品和技術，以及台積電等公司使用美國技術製造的外國商品，例如晶片。

去年10月，加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為的昇騰910B處理器，發現其中有一顆台積電製造的晶片。這款多晶片的昇騰910B被視為中國企業大規模生產的最先進AI加速器。

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台積電暫停向位於中國的晶片設計公司「算能科技」（Sophgo）出貨，這家公司的晶片與華為昇騰910B中的晶片相符。路透社曾報導，美國商務部去年11月要求台積電停止向中國客戶供應更多晶片。

台積電未立即回應有關聽證會的置評請求。台積電發言人本月26日發聲明表示，台積電是一家「守法的公司」，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140228

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