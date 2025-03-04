法學者：美對中採取對抗態勢 台灣仍保有戰略籌碼

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（中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電）美國川普政府戰略不確定性引發外界關注台灣處境。法國資深研究員杜懋之告訴中央社，美國更傾向與中國展開經濟安全對抗，台灣在美中競爭下仍保有戰略籌碼，但須謹慎加強與華府的國防與科技合作，包括增建軍力。

外界分析，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的會談不歡而散，並與歐洲盟友保持距離，和入侵者俄羅斯越走越近，引發美國恐會「放棄」台灣的擔憂。

對此，法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）3日接受中央社電訪時表示，一般認為，俄烏終戰才能讓美國全力與中國競爭。分析川普2.0對中國的首波措施，還是與中國在「經濟安全」議題上的對立。

杜懋之認為，儘管有時川普言詞中貌似要與中國交易，或接受以區域勢力範圍為基礎的國際秩序，但細看主要措施，都是朝向與中國在經濟安全上的對抗。

他舉例，如上個月簽署的「美國優先投資政策」（America First Investment Policy），就指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）限縮中國在戰略領域的投資；在半導體領域上，美國政府對中國產業也充滿敵意。

杜懋之說：「這樣看來，川普政府更傾向將重心放在中國與印太地區。」

美國對台政策辯論上，杜懋之認為目前最有影響力的論述之一來是自國防部第三號人物柯伯吉（Elbridge Colby）的「拒止戰略」（The Strategy of Denial），目的在任何衝突開始前進行威懾，拒止中國在台灣獲得勝利。

日前有分析指出，台灣對美國的價值並不足以讓後者願意捲入對北京的戰爭。杜懋之坦言，雖然台灣的「民主價值」對國際社會仍有重要性，但在採取務實主義與「美國優先」的川普眼中確實並非關鍵。

但杜懋之分析台灣仍擁有戰略籌碼，首先是半導體。他指出，美國本土需要更多的高階半導體，「台灣手上有牌可打」，且就他觀察，台灣也正非常謹慎地利用優勢。

第二個籌碼則是台灣在美中戰略競爭中的角色。目前跡象都指出美中戰略競爭將會持續，且構成美國外交政策的主幹，「如此一來，台灣在面對中國人民解放軍的防禦合作上有角色可以扮演，並與美國利益一致」。

杜懋之指出，美國對中國的貿易、關稅態度強硬，包括出口與投資流管制等。「目前為止，北京都在避免升溫，同時展示他們也有新的應對選項，如戰略式的出口管制，傳遞他們已為衝突做準備的訊號」。

他認為美中雙方會願意針對貿易與經濟進行談判。川普對加拿大、澳洲等美國陣營的第三方國家影響力不可同日而語，如今問題在於這些國家是否會加入美國對中國的貿易戰。「墨西哥看來是打算這麼做了，這是與川普上一任很不一樣的地方，會對中國造成問題」。

杜懋之分析，若貿易戰開打，台灣也會受影響。台灣尖端半導體幾乎壟斷市場，傷害有限；但在一般晶片上，台灣並無強大優勢，恐將受衝擊。

不過，杜懋之觀察，台灣政府在地緣經濟上與美國戰略對齊，如優先投資美國，同時也多元化合作夥伴。

中央社記者詢問，美國靠攏俄羅斯，並與歐洲切割，是否會讓中國以為開了入侵台灣的綠燈。杜懋之表示，這確實是最糟糕的風險。但他分析，即使美國在烏克蘭議題上與俄國論述趨向一致，「但真的與歐洲決裂對美國有利嗎？美國會不會只是要求歐洲分擔安全責任，好傾注能量應對中國？」無論如何，中國不能妄下這是侵略台灣綠燈訊號的結論。

他指出，俄烏戰爭對台灣的啟示，將取決於戰爭結束的方式。若美國真的放棄盟友，顯然這對北京將會是好消息，但現在都還言之過早。

至於下一步該怎麼走，杜懋之告訴記者，台、美政府對此都有謹慎、低調的接洽與交流。必須了解川普政府的真正意圖，卻也相當困難，因此分析美國對中國政策至關重要。

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總統賴清德日前表示，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上的目標。杜懋之認為，台灣增建軍力，是台、美政府間的關鍵談判籌碼，「若反對黨再度刪砍國防預算，恐會導致（台美）雙邊關係生變，帶來巨大戰略衝擊」。

他建議，台灣也必須推動與美國在國防與科技上的合作談判，這兩個領域將無可避免地對台灣未來發揮決定性影響。（編輯：周永捷）1140304