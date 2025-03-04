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川普對中關稅增幅超越第一任期 分析師示警：恐將更高

2025/3/4 16:36
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（中央社北京4日綜合外電報導）市場分析師警告，美國總統川普瞄準中國的最新關稅舉措可能只是對北京貿易戰升級的開端，中國恐怕難以為原已疲軟的經濟提供足夠保護。

法新社報導，川普3日簽署命令，對中國進口商品全面再加徵10%關稅。此舉將中國銷美商品的平均關稅提高至約33%。

野村證券（Nomura）首席中國經濟學家陸挺分析：「川普對中國加徵關稅的幅度，幾乎是他首個總統任期的2倍。」

出口大國中國在疫情後經濟未出現強勁復甦，北京領導人正密切關注川普再度掀起的貿易戰。

中國第14屆全國人大三次會議將於5日至11日舉行，官員將在會中討論如何提振疲弱的經濟，以及如何應對美國關稅舉措。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師黃梓純（Zichun Huang）指出，中國首季經濟成長恐有放緩風險，且關稅衝擊尚未真正顯現。除非中國領導人在全國人大會議推出超乎預期的振興措施，否則今年的經濟放緩恐將難以避免。

然而，川普對中國祭出的兩輪10%關稅，遠低於他在競選期間揚言大幅課加徵的60%。

部分人士將此舉解讀為華府在處理與北京的緊張關係方面，將較預期更為溫和。

不過，專家表示，中國可能仍是川普政府未來幾年的首要經濟和地緣政治競爭對手。近幾週來，這一點因美國國內問題以及俄烏戰爭出現重大發展而較不明顯。

凱投宏觀分析師馬修斯（Thomas Mathews）指出：「川普近來雖在某種程度上展現與中國就貿易達成新『交易』的意願，但整體看來，中國顯然仍是他鎖定的目標。」

「依我們所見，對中國市場投資人而言，關稅、出口管制、投資限制等措施仍是重大下行風險。」

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觀察人士也預期中國當局將採取更強硬的反制措施。北京上月已對華府採取報復措施，向美國煤炭和液化天然氣徵收15%關稅。

北京當局譴責華府的最新關稅動作，並於今天誓言採取報復措施，以「堅決捍衛自身的權利和利益」。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140304

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