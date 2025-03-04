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立委要求總統小孩回台當兵 卓榮泰批危言聳聽

2025/3/4 14:56
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（中央社記者郭建伸台北4日電）民眾黨立委張啓楷今天在立法院會質詢指出，民進黨政府持續抗中保台，未有任何促進兩岸和平做法，總統賴清德以降的高官小孩應回台當兵。行政院長卓榮泰備詢反嗆，這說法危言聳聽，別一竿子打翻一艘船。

由於雙方唇槍舌戰，立法院長韓國瑜還兩度當起和事佬打斷質詢，並呼籲卓榮泰、張啓楷互相尊重。

立法院今天繼續進行施政總質詢，張啓楷首先詢問有關台積電擴大赴美投資，隨後接著表示，台積電這麼大的投資，不只影響經濟也涉及國安，但白宮記者會上，美國總統川普（Donald Trump）回應有關中國攻打台灣問題時，僅表示中國侵略台灣會是一場災難，連保衛台灣都沒講出來。

卓榮泰則隨即反問，「委員希望川普總統講什麼？」那一國的人或總統會希望全世界有災難呢，政府要努力讓台灣不會有事，而不是一直說「有事該怎麼辦」。

張啓楷指出，川普也宣布停止對烏克蘭軍事援助，甚至對烏克蘭總統澤倫斯基說「已經沒有籌碼」，外界擔憂「今天烏克蘭明天台灣」，而政府一直未對兩岸和平做出任何努力；萬一未來兩岸有衝突，政府不僅要想到美國是否軍事援助，還要思考有什麼籌碼。

卓榮泰回應，這種危言聳聽的說法對台灣不公平，台灣有國家的尊嚴和利益所在，政府也有能力保衛台灣，總統府召開多次國安會議，政府不是每天在指責對方而已，而是在強化的是自己，跟立委工作不一樣。

張啓楷隨即反嗆，不妨做個民調，看民眾認為民進黨政府是否有促進兩岸和平，若政府願意身先士卒，是否要先清查，從賴總統以降的官員小孩，有多少人還在國外；若兩岸打起來，是否要先把官員的小孩找回來服役，例如以哈戰爭時，以色列媒體也呼籲高官全民皆兵。

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卓榮泰則回批，張啓楷的言論傷害很多台灣人的感情，在國外學習高等技術或產業合作，這對台灣不見得是壞事，「台灣已經到危言聳聽的地步了嗎？」這種言論造成社會不安、打擊台灣士氣，張啓楷的言論應適可而止。

張啓楷則指出，政府應為民表率，若從賴總統以降的高官小孩都在國外，人民會怎麼看，「你的小孩有回來嗎？」賴總統及高官的小孩應先回台當兵並加入民防。卓榮泰則說，他的小孩沒有出去，這說法搞得去國外學技術的小孩都有問題，並呼籲張啓楷別一竿子打翻一艘船。（編輯：蘇龍麒）1140304

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