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美解凍對台軍援 學者：台灣安全是川普對中戰略重點

2025/2/22 20:44（2/22 21:17 更新）
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圖為中華民國和美國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北22日電）路透社報導，美國總統川普政府釋出先前凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元。學者分析，川普政府的戰略目標是應對中國挑戰，而台灣安全議題是核心重點，因此解凍預算提供台灣軍援。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）政府釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，安全豁免包括用於台灣計畫的8.7億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元等。

台大政治系副教授陳世民告訴中央社記者，川普上任凍結所有對外援助經費，也包含美國前總統拜登（Joe Biden）任內撥款給台灣但尚未撥給台灣的軍援，而現在川普政府解凍對台軍援，則呼應美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前提到，美國從今以後的優先要務是對抗中國，而應對中國挑戰的核心就是台海安全議題。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，美國目前轉移戰略設定就是「重亞輕歐」，而美日韓3國外長會談強調維護台海和平穩定的重要性，日本首相石破茂與川普進行峰會亦提及「維持台海和平與穩定至關重要」，都凸顯台灣的重要性。

蘇紫雲說，總統賴清德日前宣示國防預算將提升至占GDP的3%，以及強調促進台美貿易平衡，都是台灣展現與美國合作的意向，基於上述背景，川普政府解凍援外資金包含台灣的安全援助「理所當然」。

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至於解凍資金包含協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元，陳世民指出，川普政府所重視的印太安全議題是相互連動，菲律賓與美國是軍事同盟，而菲律賓目前承受許多來自中國的軍事壓力，且明顯處於劣勢，美國從拜登執政時期就開始軍援菲律賓，隨著中國威脅增強，川普也將持續軍援。

陳世民表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）1月16日在美國參議院的任命聽證會說，「我們不會去承諾不會幫台灣防衛」（We make no commitment to not helping them in their national defense.）這也是美方對「戰略模糊」的新解釋，以另一種方式維持戰略模糊。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140222

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