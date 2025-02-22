路透：川普解凍53億美元外援 含台灣8.7億

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據路透社檢視的豁免名單，美國總統川普政府釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的8.7億美元。

路透社報導，川普1月20日上任後不久下令暫停對外援助計畫90天，凍結經費的範圍極廣，包括對抗飢餓和致命疾病的計畫，以及為全球數以百萬計流離失所者提供庇護等。

人道組織與美國國內相關人員隨後爭相尋求豁免，以維持計畫運行。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前表示，所有對外援助都必須符合川普的「美國優先」政策。

盧比歐1月底給出豁免的對象包括美國對中東兩大盟國以色列和埃及的軍事援助，以及包含食物的人道救命援助。這代表本應使用的經費因相關豁免而得以放行。

然而多名現、前任美國官員和援助組織表示，但在之後幾乎沒有人道主義援助計畫取得豁免。

路透社取得截至2月13日獲放行的另外243項豁免名單，總計53億美元解凍。

名單上列出將獲得資助的計畫及負責管理的美國政府辦公室。

獲解凍經費絕大部分用於美國國務院政軍局（Bureau of Political-Military Affairs）掌管的計畫，總計超過41億美元。國務院政軍局負責監督對其他國家和團體的軍售和軍事援助。其他豁免的計畫則是符合川普打擊非法移民及毒品流入美國的政策，包括遏阻強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）走私美國。

名單顯示，安全豁免包括用於台灣計畫的8.7億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元，以及為烏克蘭國家警察和邊境防衛人員購買防彈衣和裝甲車的2150多萬美元。

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非安全範疇的最大豁免項目是向美國「總統愛滋病緊急救援計畫」（President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR）提供的5億美元經費，PEPFAR主要資助非洲的醫療服務。

國務院發言人未答覆相關詢問。路透社不確定是否有些計畫已取得豁免但未列在名單上。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140222