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案件待議 最高法院不讓川普立即開除特別檢察官

2025/2/22 11:14
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普先前決定開除特別檢察官辦公室主任戴林吉（Hampton Dellinger），被一名法官暫時擋下，最高法院今天也決定不讓川普立即開除戴林吉。

路透社報導，一名法官本月12日發布命令，暫時擋下川普開除戴林吉的決定，司法部隨後要求最高法院撤銷這道命令，但最高法院決定在爭端訴訟持續進行之際暫時推遲行動。

特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）是獨立機構，負責保護政府的「吹哨人」。

此案是自川普上月重返白宮以來，與他行動有關且被送交最高法院審理的第一場法律戰。最高法院9名大法官目前以保守派占6人居多數，其中3人是川普在第一次執政時期任命。

最高法院決定在本月26日之前暫不對司法部的要求採取行動，屆時華盛頓特區聯邦地方法官傑克森（Amy Berman Jackson）發布的臨時限制令將到期。傑克森本月12日發布的臨時限制令恢復了戴林吉的職務，直到有進一步命令。

保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）和阿利托（Samuel Alito）不同意最高法院暫不干預政府要求的決定。自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）和傑克森（Ketanji Brown Jackson）本想駁回政府的要求。

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戴林吉本月7日收到電子郵件通知他已被川普開除，且「立即生效」，卻未說明理由；戴林吉隨後提告，主張川普開除他，已踰越總統職權，因為聯邦法律只允許在「不稱職、失職或瀆職」的情況下開除他。

戴林吉是由前任總統拜登任命，5年任期將於2029年結束。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140222

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