緬因州長為跨性別運動員槓上川普 放話法院見

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天與民主黨籍緬因州州長米爾斯（Janet Mills）起衝突；川普禁止跨性別運動員參加女子運動項目，拿聯邦資金威脅緬因州遵守命令，米爾斯回以「法院見」。

綜合路透社與法新社報導，川普今天在白宮國宴廳與民主黨籍與共和黨籍州長們談話時，談到他近期簽署行政命令，禁止跨性別運動員參加女子運動項目。

川普說：「我兩週前簽署行政命令，禁止男人參加女子運動。很多民主黨人因為這件事和我作對，我希望你們繼續，因為你們再也贏不了選舉。」

然後他詢問米爾斯，緬因州是否會遵守命令；米爾斯當即反對。

川普對她說：「妳最好這麼做，因為妳拿不到聯邦資金。」

米爾斯回答：「先生，我們會遵守法律。我們法院見。」

川普再還擊：「享受妳不當州長之後的人生吧，因為我不認為妳之後還能當上民選官員。」

在川普與米爾斯今天起衝突後不久，教育部透過新聞稿表示，其民權辦公室正在調查緬因州教育廳是否違反教育法修正案第9條（Title IX）；這條法律保障教育中不存在性別歧視。

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調查人員將檢視緬因州教育廳「持續允許男性運動員參加女子校際運動比賽」的相關指控，以及「不讓女性運動員使用僅限女性的私密設施，從而違反聯邦反歧視法律」。

米爾斯今天在聲明中回應，緬因州「不會因為總統的威脅而膽怯」，「如果總統企圖單方面剝奪緬因州學童獲得聯邦資金的福利，我的政府和檢察長將採取所有適當且必要的法律行動取回資金及其提供的學校機會」。（譯者：曾依璇/核稿：曹宇帆）1140222