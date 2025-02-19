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貫徹川普外交意志 國務院援外辦公室主任接手USAID

2025/2/19 10:39
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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）美國總統川普決定關閉負責援外的美國國際開發總署（USAID），相關業務移至國務院後，將由國務院援外辦公室主任馬洛可主導。「紐約時報」報導，馬洛可是川普的忠實支持者，將透過對外援助計畫執行川普的外交意志。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）接管招牌已被拆下的國際開發總署後，任命國務院援外辦公室主任馬洛可（Pete Marocco）處理後續事宜。

馬洛可月初通知凍結援外款項，並告知部分總部人員無限期停職，派外人員返美，形同關閉超過已有60多年歷史的美國大型援外聯邦機構。

紐約時報（New York Times）報導，馬洛可如今將處理總署剩餘的架構，執行川普（Donald Trump）的政見及援外計畫。這些計畫可以是武器，特別是對窮國，但對某些國家則是川普尋求建立友好關係的贈禮。

陸戰隊出身的馬洛可曾在川普第一任期間，於國防部、國務院與美國國際開發總署等機構任職，是川普的長期支持者。

紐時報導，馬洛可大部分時間在國務院大樓7樓辦公室督導拆解援外機構的工作，期間曾接待來自匈牙利的訪客阿茲貝吉（Tristan Azbej）。

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匈牙利官方之後發表聲明，指馬洛可承諾終止介入匈國內部事務的援助計畫。支持川普的總理奧班（Viktor Orban）隔天在國營電台宣布，考慮將曾收受美國國際開發總署資金的媒體、民主團體與其他機構列為非法代理人，並稱讚川普政府的作為是吹起整頓風。

川普上任後推動縮減政府與赤字，國際開發總署是政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）首個開刀對象，美國外交協會（American Foreign Service Association）等團體陸續提告，一位聯邦法官裁定川普政府必須在18日前解除被凍結的援外經費。（編輯：陳慧萍）1140219

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