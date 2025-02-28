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台積電變美積電？財經官員：布局全球反成供應鏈優勢

2025/2/28 19:06（2/28 19:16 更新）
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台積電位於美國的亞利桑那廠區。（中央社檔案照片）
台積電位於美國的亞利桑那廠區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）針對所謂「政府把台積電雙手奉上給川普」、「台積電變美積電」言論，一名資深財經官員今天表示，台積電去美國設廠就會變美積電這是對產業「失學程度」的理解；半導體產業赴海外設廠台灣就會被掏空？事實證明反而讓產業更壯大；且確保未來台灣在半導體供應鏈優勢，技術持續領先是關鍵。

美國總統川普1月就職至今，國安單位近期掌握，「政府將把台積電奉上給川普」、「台積電將變美積電」等認知戰訊息，近來紛紛出現在中國官宣系統，以及其長期協力的特定立場社群，甚至出現「整個新竹科學園區都要搬到美國」等離譜說法。

資深財經官員表示，台積電去美國投資就會變成「美積電」的說法，根本毫無基本產業與國際常識。台積電過去多年來一直在進行全球布局，例如，2018年中國南京12吋晶圓廠投產，2021年投資的日本熊本（JASM）也在去年投產。

這位財經官員指出，台積電在各國的建廠布局考量，包含地緣、關稅、供應鏈等諸多因素，例如位於九州地區的熊本廠，是台積電與日本大客戶Sony、Denso等在技術與資金的合作。德國廠址鄰近博世（Bosch）的德勒斯登廠，主要用於28奈米以上的車用半導體。

至於美國廠，財經官員談及，主要是為鞏固NVIDIA 、AMD跟蘋果（Apple）等美國當地大廠，且蘋果電腦日前表示，未來4年將在美國投入超過5000億美元生產AI伺服器、晶片等產品。

資深財經官員提到，中積電、日積電或美積電等說法也均非事實，真正說法應該是台積電董事長魏哲家去年在內部對員工所言，「隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」。

關於「整個新竹科學園區都要搬到美國」的離譜說法，資深財經官員解釋，竹科1980年設立時是以「打造台灣的矽谷」為口號，長期以來台美的產官學界均保持密切合作，協助台灣站穩半導體全球供應鏈的關鍵位置。

財經官員說明，半導體產業是全球分工產業，美國負責研發、設計、設備與材料，日本與荷蘭掌握材料設備，台灣是負責晶圓製造。業界通常會以最終晶片出貨金額計算產值，而晶圓代工僅是製造一環，因此全球10大半導體公司不會有台積電。

至於台灣正在流失半導體優勢等說法，財經官員回應，台積電及相關公司赴海外設廠，對台灣產能並未產生重大影響，台積電亞利桑那廠第一階段4奈米製程的月產能規劃約1萬片，滿載時可達月產能2萬片，而台積電2024全年產能超過1600萬片12吋晶圓約當量。

資深財經官員分析，過去8年，台積電先進製程也持續在台灣擴張，高雄、台中與新竹廠區皆依程序進行。台灣半導體規模從2016年的新台幣2.3兆元，到去年的5.3兆元，顯見在全球化布局之時，台灣整體動能同樣倍數成長。

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財經官員以台積電為例說明，最新一代2奈米（N2）技術開發依照計劃進行並有良好進展，預計今年量產並供應給蘋果、NVIDIA等客戶採用；台灣做為全球最具競爭力的發展環境，最先進製程將持續以台灣為發展中心，這就是維持優勢的關鍵。

此外，財經官員強調，政府也協助通過台版晶片法案，給予企業相關租稅優惠。半導體等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅，除了根留台灣外，還能保持研發與創新的動能，確保台灣在半導體供應鏈的優勢。（編輯：林克倫、張若瑤）1140228

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