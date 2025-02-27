經長：台灣半導體無人可撼動 對台積電與政府要有信心

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（中央社記者曾智怡台北27日電）美國總統川普強力要求晶片製造重回美國，對於台積電可能擴大赴美投資，經濟部長郭智輝今天強調，企業到海外投資都須經投審會審查，不可能因對象特殊放寬規定，但台灣半導體產業沒有任何人可撼動，要對台積電與政府有信心，政府也會和供應鏈廠商討論，將研發中心放在台灣。

川普1月20日上任後，不斷威脅對半導體晶片施加關稅，也揚言修改「晶片法案」補助條件，對台積電步步進逼，連日來市場流傳多套劇本，包括對美擴大先進製程投資、技術入股或是接手英特爾等。

郭智輝今天向媒體表示，經濟部今年政策重點之一包含強化台灣優勢產業與國際鏈結，推動全球半導體供應鏈倡議，雖然近期市場熱議「台積電會不會變成美積電、歐積電」，但他認為「無論什麼電」，只要供應鏈都掌握在台灣企業手上，無論在世界任何角落，大家都必須和台灣供應鏈購買最好、最適合產品。

針對全球半導體供應鏈倡議，他指出，全球6成IC設計在美國，台灣則是在半導體製造方面，包含晶圓代工與測試為世界第一，代表製造市場在台灣，而先進製程最重要的6大設備公司都在國外，凸顯台灣和上述公司配合與合作的重要性。

「我在半導體界快45年」，郭智輝表示，台灣半導體產業沒有任何人可撼動，所以要對台積電、政府有信心，政府也不會干涉企業，對於市場傳聞台積電要到海外擴大投資，都需獲得政府許可。此外，政府也會和供應鏈廠商討論，讓廠商能將研發中心放在台灣。

媒體關切台積電和美國溝通情況，若增加對美投資，是否仍遵守既有N-1、N+1規定或者放行。

郭智輝強調，企業赴海外投資需經投審會審查，至於投審會是否會因對象特殊放寬規定，「我跟各位報告不會」，政府都是依法處理。至於台積電受到美國關心部分，他則說，政府相當重視此事，都有在準備，經濟部工作是執行情報蒐集與分析，再給行政院參考。

經濟部官員補充，N-1、N+1規定是對赴中投資規範，而非對其他國家規範；針對後者，投審會會依據保護國家安全、維持國內技術領先等進行審查。

郭智輝指出，半導體先進技術方面，台灣領先很多，企業競爭力不是來自政府，民主國家不會用國家利用影響企業活動，只有極權國家才會這樣，這也是為何要倡議突破極權國家限制，推動民主供應鏈。

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此外，川普可能對墨西哥課徵25%關稅，郭智輝表示，墨西哥廠商因美國政策所需，雖然現在政策尚不明朗，但經濟部會協助提供移轉市場到美國訊息，同時爭取在當地設立台灣產業園區，提供優良生產環境，並協助洽談不重複課稅事宜。

郭智輝強調，美國、日本、中東歐均有設置產業園區潛力，同時菲律賓也是可以期待的地方，目前正在做最後評估，若菲律賓為東南亞首選區域，也會在呈報行政院並經核准後對外公開說明。（編輯：林淑媛）1140227