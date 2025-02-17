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台灣半導體產值去年首破5兆 工研院：2025年衝6兆

2025/2/17 14:58（2/17 15:08 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張建中新竹17日電）工研院產科國際所統計，2024年台灣半導體業產值首度突破新台幣5兆元關卡，達5兆3151億元，增加22.4%，預期2025年產值可望進一步突破6兆元關卡，達6兆1785億元，再增加16.2%。

工研院產科國際所指出，2024年台灣IC製造業產值達3兆4195億元，增加28.4%，為台灣半導體業成長最強勁的次產業。台積電在高效能運算和智慧手機平台業績強勁成長下，2024年總營收攀高至2兆8943億元，是台灣IC製造業主要成長動能。

台灣IC設計業2024年產值1兆2721億元，增加16%，IC封裝業產值4233億元，增加7.7%，IC測試業產值2002億元，增加5%。

產科國際所預期，2025年台灣半導體業產值可望達6兆1785億元，將增加16.2%，其中，IC製造業產值將突破4兆元關卡，達4兆827億元，增加19.4%，仍是台灣半導體業產值成長的主要動能，又以台積電為主要驅動力。

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產科國際所預估，台灣IC設計業2025年產值將約1兆4155億元，增加11.3%，IC封裝業產值4608億元，增加8.9%。IC測試業產值2195億元，增加9.6%。

產科國際所表示，台灣半導體業2024年產值增幅高於全球半導體業19.1%水準，2025年台灣半導體業產值增幅將持續高於全球半導體業的11.2%。（編輯：楊凱翔）1140217

#工研院產科國際所
#工研院
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