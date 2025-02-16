英特爾美國廠傳拆分業務 台積電、博通分別接手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，美國晶片製造大廠英特爾（Intel）可能分家，分別由台積電及美國博通公司接手，相關公司正就潛在收購案進行評估。

知情人士透露，博通（Broadcom）一直密切評估英特爾的晶片設計與行銷業務，曾私下和顧問研議提出收購，但可能得在英特爾找到合作夥伴接手晶片製造業務後，才會正式行動。

知情人士強調，目前博通尚無動靜，最後也可能決定就此作罷。

知情人士另指出，台積電已研議入主部分或全部英特爾晶片廠的可行性，部分也可能透過投資者聯盟或其他架構來進行。

博通和台積電並未合作，目前為止所有談判都處於初步階段，且大多是非正式的。

英特爾走向沒落的主因在於晶片製造技術落後，進而被台積電和韓國三星電子（Samsung Electronics）超越，在最具代表性的CPU（中央處理器）市場也面臨美國超微（AMD）等競爭對手挑戰，後來更錯過人工智慧（AI）產業熱潮，導致資金大舉流向輝達（Nvidia）的AI晶片。

將英特爾的業務進行拆分，有望更符合數十年來半導體產業的趨勢，即專攻晶片製造或設計，而非兩者兼具。

知情人士透露，英特爾董事會臨時執行主席耶里（Frank Yeary）主導該公司與潛在收購方、川普政府官員間的談判。由於英特爾被視為攸關國家安全的關鍵企業，英特爾的去向也備受華府關注。

英特爾已著手透過一系列措施，區隔旗下晶片製造部門與公司內部其他業務，有些分析師認為這正是為業務拆分鋪路。

彭博（Bloomberg News）14日報導，台積電應川普政府官員要求，正考慮取得英特爾工廠的控股權。據白宮官員透露，川普政府很可能不會支持由外國實體經營英特爾的美國晶片廠。

據知情人士透露，相關談判仍處初步階段。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

無論英特爾將由台積電還是其他投資方進行收購，都需取得美國政府批准。根據英特爾在監管文件中的說法，依「晶片法」（Chips Act）相關協議，若旗下晶片廠拆分為新實體，英特爾仍需持有其多數股份。

知情人士也透露，基於川普政府嚴格的移民政策，台積電能否派駐自家工程師到美國監督生產，也成一大隱憂。台積電的工程師大多來自台灣及美國以外地區。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1140216