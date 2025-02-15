白宮官員：川普應不會支持外企經營英特爾美國廠
2025/2/15 08:07（2/15 08:43 更新）
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國白宮官員告訴路透社，總統川普政府很可能不會支持由外國實體經營英特爾（Intel）的美國晶片廠。
彭博（Bloomberg News）稍早報導，全球最大晶片製造商台積電應川普政府官員要求，正考慮取得英特爾工廠的控股權。
這名白宮官員說，川普政府支持外國企業在美國投資與建設，但「不太可能」支持外企經營英特爾工廠。
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彭博稍早引述知情人士說法報導，川普團隊在最近與台積電高層會面時，提出這兩家公司協議合作的構想，他們也願意接受。
路透社提到，相關磋商仍處於非常初期的階段，可能合作夥伴關係的確切結構仍尚未敲定。但根據彭博報導，預期結果是台積電全面營運英特爾的美國半導體廠。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140215
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