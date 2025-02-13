傳美推動台積電與英特爾合資 專家：可能技術外流 比課關稅不利
（中央社記者張建中新竹13日電）根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫，消息一出引發市場震撼，半導體業專家直言，這對台積電是最差的選項，比起課徵關稅更不利，台積電會面臨技術外流風險。
台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，英特爾當前營運面臨困境，技術發展遭遇瓶頸，綜觀全球半導體製造業，台積電技術居領先地位，台積電若與英特爾合資公司，將可協助英特爾突破困境，並扶植美國半導體製造業發展。
不過，劉佩真坦言，與英特爾合資公司對於台積電反而不利，台積電董事長暨總裁魏哲家先前即曾公開表態不考慮收購英特爾的晶圓廠，不願接手英特爾的爛攤子，若與具競爭關係的英特爾合資公司，台積電還恐將面臨技術外流的風險。
成熟／先進製程是什麼？
半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。
目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。
成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。
來源：國際半導體產業協會
成熟／先進製程是什麼？
半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。
目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。
成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。
來源：國際半導體產業協會
劉佩真說，台積電在先進製程技術具有無可取代的地位，擁有較強的議價能力，美國若對晶片課徵關稅，台積電應可順利轉嫁客戶。因此與英特爾合資公司，對台積電是最壞的選項，比起課徵關稅更不利。
貝雅分析師吉拉（Tristan Gerra）指出，消息尚未獲得證實，且相關計畫需要很長時間才能完成，但此傳聞「具合理性，進一步奠定英特爾聚焦的公司核心競爭力和製造力」。（編輯：林淑媛）1140213
- 傳美推動台積電與英特爾合資 專家：可能技術外流 比課關稅不利2025/02/13 11:39
- 2025/02/13 10:10
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