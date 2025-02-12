美副總統范斯：美國政府將確保AI晶片在美國製造

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（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）川普政府可能對台灣進口半導體加徵關稅之際，美國副總統范斯在巴黎AI行動高峰會上表示，川普政府將確保最強大的AI系統在美國建造，並使用美國設計、美國製造的晶片。

范斯（JD Vance）今天在巴黎人工智慧行動高峰會（AI Action Summit）上演說，這是他上任後首次赴海外訪問。

紐約時報（New York Times）報導，范斯強調美國政府致力在AI晶片、AI軟體技術、AI規則制定等各個方面，取得主導地位。

范斯強調，「川普政府將確保最強大的AI系統在美國建造，使用美國設計與製造的晶片」。

不過，范斯補充道，「我們是領導者，但這並不代表我們想要或需要單打獨鬥」。

范斯演說的時間點，正值川普（Donald Trump）可能宣布對台灣半導體徵收關稅之際。

道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）指出，約90%全球最先進晶片，包括手機內的處理器、AI繪圖處理器（GPU）和個人電腦晶片，皆由台積電在台灣生產。台積電在美國亞利桑那州設晶圓廠，但產能僅占其全球總產能的一小部分。

美國廠商英特爾（Intel）嘗試提供晶圓代工服務的替代方案，但至今成效有限。

「巴隆周刊」也指出，范斯似乎暗示，川普政府可能會在允許AI公司、AI晶片廠如輝達（Nvidia）向海外銷售產品方面，採取不同於拜登（Joe Biden）政府的作法。

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今年1月，拜登政府發布了一項擴大AI晶片出口限制的政策，將適用範圍擴大到中國以外的120多個國家。規定幾個月後將生效，川普政府可能會更改。

范斯表示，「政府將確保美國的AI技術持續成為全球的黃金標準，並讓我們成為其他國家與企業的首選合作夥伴」。（編輯：張芷瑄）1140212