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美學者：確保台灣國內半導體生態 符合美國利益

2025/2/12 11:30
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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美國總統川普著眼提高本土晶片產量，外界推測他有意透過對晶片課關稅推動台灣半導體業赴美投資。美國學者說，確保台灣能保護其國內的半導體生態、並在其他國家投資，才符合美國利益。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）1月10日出版簡報，主題是「矽島：評估台灣對美國經濟成長與安全的重要性」，由該智庫的貿易專家芮恩希（William Reinsch）與曾在智庫實習的惠特尼（Jack Whitney）撰寫。

這份報告建議川普（Donald Trump）政府，思考美、台的經貿關係時必須牢記，這個夥伴關係一直都是「支持美國國家安全」的重要環節，未來也會如此。

報告指出，健全的美國經濟安全政策應在3方面取得平衡，即利用台灣在美國投資「關鍵與新興技術」（Critical and Emerging Technologies, CETs）產業、確保台灣維持其半導體生態、並支持台灣在美國不具比較利益的第3國投資。

作者主張，美國多個關鍵產業的發展及龍頭企業的崛起，都與台灣在關鍵與新興技術領域的成功密切相關。美、台過去一直共同成長，台灣對美國技術進步的貢獻也舉足輕重。例如美國藉著台積電的製造能力培育出輝達（Nvidia）。

他們說，除了台積電，台灣本土半導體產業對美國半導體能力的發展至關重要，許多美商也受益於在台灣的設廠，例如記憶體晶片廠美光（Micron）、封測廠艾克爾（Amkor）及半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）等。

他們說，美、台的互動必須考慮彼此的「相互依存」與「互利」關係。

報告指出，台灣的半導體業與美國各種產業息息相關，包括智慧手機、電腦、汽車、5G 和醫療設備；並支撐美國數位經濟的成長，涵蓋電子商務、社交媒體、電信以及整個美國「軟體即服務」（SaaS）的生態系統。

作者指出，台灣的半導體業者，尤其是台積電，已積極參與美國及盟國的半導體本土化計畫。台灣的力積電去年也與印度的塔塔集團（Tata Group）合作，協助建置12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術及培訓印度員工。

他們說：「台灣已經開展多項支援其他國家先進技術生產的重大專案，這將有助於美國實現減少全球對中國依賴的目標。」

他們提到，台灣希望台積電將先進製程留在台灣，成為台灣的「矽盾」，防止中國對台意圖。此外，晶片生產要完全移出台灣有許多困難，台灣有其他地方無可比擬的人才、專業等優勢，而美國有「結構性障礙」，包括資本成本高、監管負擔等，勞動力短缺、資本成本高都是無法在短時間內完全解決的問題。

他們並說，台灣靠近亞洲主導的關鍵電子製造中心，供應鏈的問題也需要考慮。

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報告指出，台灣面臨的地緣政治風險和未來的潛在衝突是台灣關鍵的脆弱性，要完全避免這種脆弱性是不可行的。決策者必須支持台灣的生產與防禦能力，鼓勵其參與美國科技生態系統，並支持其在第3國投資，從這之中找到平衡點。這比現在優先考慮要讓晶片生產重返美國、而犧牲夥伴利益的做法更好。

簡報也提到，其出版由台灣駐美代表處（TECRO）提供支持。（編輯：田瑞華）1140212

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