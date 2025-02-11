美學者：台灣是美國半導體領先與再工業化關鍵夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）台積電在美國的晶圓廠近期投入量產。美國傳統基金會研究員孔明尚指出，美、台在半導體業的合作完美，只要能繼續，美國的半導體業將永遠領先中國，台灣也是美國「再工業化」不可或缺的夥伴。

孔明尚（Michael Cunningham）曾在台灣工作3年半，2021年結束在中國的工作後返美，擔任傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員，研究領域為中國與外交。他去年3月發表「美國對台灣的看法」（The American Case for Taiwan）報告，主要想讓美國民眾知道，「台灣就是這麼重要」。

台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠近期量產，對台美半導體合作具劃時代意義。

孔明尚10日接受中央社專訪指出，美國與台灣在半導體業的合作「完美」，美國研發、設計，由台灣製造。蓋一個晶圓廠需要數百億美元，非常昂貴，這方面台灣是可信賴的夥伴，美國的半導體公司可以100%全力投入研發。

孔明尚指出，美、台半導體業的合作對美國有兩大意義。首先，中國已無法從台灣取得先進晶片，中國從研發、設計到製造都要自己做，中國政府須用大量補貼與投資，支援半導體業的發展。只要美國與台灣合作，「美國將永遠領先中國」。

他並說，美國需要振興製造業，推動「再工業化」，發展汽車業、人工智慧等產業，半導體的需求將越來越多。台灣有全世界最大、最完善的半導體群聚，這個優勢讓台灣能生產「最高質量、而不太貴」的晶片，這是美國非常需要的。

台灣的半導體實力被喻為台灣的「護國神山」，但也有人憂心全球過度依賴台積電，若台海局勢生變，地緣政治風險恐將對全球供應鏈帶來嚴重衝擊。

孔明尚則認為，中國還沒有能力攻打台灣，並且也不敢。只要美國繼續支持台灣，中國以後也不會有這個能力。台灣沒有政治不穩定、內亂、恐攻，是非常安全的地方。另外，半導體的產業鏈涉及好幾個國家，有些機器或零件依賴特定國家，不只台灣出問題，如果有任何一個其他地方出問題，就會影響整個產業鏈。

對於台美如何加強半導體業合作，孔明尚說，不論共和黨或民主黨都希望台灣幫美國「再工業化」，可能美國人也希望美國生產更多晶片，但半導體的群聚在台灣，這需要雙邊政府和企業合作，找到讓台灣公司支援美國半導體製造業的方式。

記者問到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，晶片供應中斷對美國的影響。孔明尚舉例說，他當時剛返回美國工作，想買車卻買不到車，因車用晶片短缺，買新車要等好幾個月，而很舊的二手車有些賣得比新車還貴。

孔明尚指出，不論如何，台灣現在的半導體供應鏈角色是美國或任何其他國家無法取代的，「我覺得（美台之間）有很多合作的機會」。

他也說，美國「再工業化」不只需要半導體，還需要螺絲等零組件。他在智庫工作後才知道台灣有很多世界的「隱形冠軍」，研究後發現，「哇，都是我沒想過的」。他相信，絕大多數美國人、或者很多台灣人也都不知道。

孔明尚說，他將研究以「美國對台灣的看法」（The American case for Taiwan）發表，就是為了讓美國人了解台灣在地緣政治與全球經濟的角色。

他說：「我寫這份報告，當然我支持台灣。但是我寫的目地，不是為了台灣，而是為了美國－台灣就是這麼地重要。」

透過 Google News 追蹤中央社

孔明尚在報告提到，台灣在許多材料與零組件的製造是世界第一，這些產品若突然缺貨，將嚴重干擾供應鏈，例如用於汽車、飛機等高性能螺絲等零件。

他說，一般人喜歡講戰爭、第一島鏈、地緣政治或半導體，但例如南台灣生產的螺絲就不太被注意到。「這些小小的零件，大部分的人以為很簡單，但其實全世界只有幾家公司在做」。他也很希望未來有機會能參觀這些工廠。（編輯：周永捷）1140211