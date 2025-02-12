台積電首次美國董事會達7決議 未提關稅及對美投資

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（中央社記者張建中新竹12日電）在美國總統川普揚言對晶片課徵關稅當下，台積電首度赴美國亞利桑那州廠召開董事會，達成7項決議，包括核准2024年財報、第4季現金股利、員工業績獎金與酬勞、資本預算、增資子公司TSMC Global、召集股東會以及人事案，並無外界關注的擴大美國投資案。

美國總統川普上任後，著眼提高本土晶片產量，外界推測他有意透過對晶片課關稅推動台灣半導體業擴大赴美投資。在川普政府揚言對台灣晶片課徵關稅之際，台積電首度赴美國召開董事會，經濟部也由主掌貿易業務的次長江文若，於11日率團赴華府溝通。

台積電董事會核准2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆8943億800萬元，稅後淨利約為1兆1732億6,800萬元，每股盈餘為45.25元。營收與獲利同創新高。

台積電董事會核准配發2024年第4季每股現金股利4.50元，普通股配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日為2025年6月12日。依公司法第165條規定，在公司決定分派股息的基準日前5日內，亦即自2025年6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。

此外，台積電董事會核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1405億9256萬元，其中員工業績獎金約702億9628萬元已於每季季後發放，酬勞（分紅）約702億9628萬元將於今年7月發放。員工業績獎金與酬勞（分紅）金額也創下新高。

為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會核准資本預算約美金171億4140萬元，內容包括建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程。

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台積電董事會並核准於不超過美金100億元之額度內增資持股100%的子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

台積電董事會核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午9時假新竹喜來登大飯店舉行。董事會並核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理。（編輯：林淑媛）1140212