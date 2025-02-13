傳美推動英特爾分拆晶圓廠 組合資公司由台積電營運
2025/2/13 09:51（2/13 10:13 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）根據國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布的報告，美國政府可能正在推動一項涉及晶片製造商英特爾（Intel）和台積電組成合資公司的計畫。
彭博（Bloomberg News）報導，貝雅這份報告指出，「台積電將派遣工程師前往英特爾的3奈米/2奈米晶圓廠，提供專業知識，確保這座晶圓廠和英特爾的後續生產計畫可付諸實行」；同時間，這座晶圓廠「可以分拆成新實體，由台積電和英特爾共同擁有，並由台積電負責營運」；報告指出，這個實體將可獲得美國晶片法（US Chips Act）資助。
貝雅分析師吉拉（Tristan Gerra）寫道，雖然這項消息尚未獲得證實，且相關計畫需要很長時間才能完成，但此傳聞「具合理性，進一步奠定英特爾前執行長所聚焦的公司核心競爭力和製造力」。
吉拉直指：「英特爾除了現金流可獲得改善，未來重心也能放在設計和平台解決方案上；同時，一間成功的晶圓廠最終可望吸引那些重要但無晶圓廠的公司，多元經營進入1個地理位置可靠的生產模式。」
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