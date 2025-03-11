馬斯克等5富豪出席川普就職典禮後 身價縮水近7兆

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（中央社紐約10日綜合外電報導）彭博報導，外界原看好美國總統川普重返白宮將推動股市續漲，但馬斯克、祖克柏等5位億萬富豪自出席川普就職典禮當天起，身價合計已縮水2090億美元（約新台幣6兆8755億元）。

彭博（Bloomberg News）指出，自川普（Donald Trump）去年11月5日贏得總統大選到今年1月20日正式就職的這段期間裡，全球頂尖富豪的資產淨值大增，紐約股市標普500指數（S&P 500）也數度刷新歷史高點。投資人看好川普的政策將對商業有利，因此紛紛搶進股市和加密貨幣市場。

其中馬斯克（Elon Musk）擔任執行長的電動車大廠特斯拉（Tesla）股價在選後數週內飆漲98%，並攀上空前高點。法國精品業大亨阿爾諾（Bernard Arnault）的路威酩軒集團（LVMH）股價在川普就職前1週勁揚7%，使阿爾諾的財富大增120億美元（約新台幣3948億元）。

祖克柏（Mark Zuckerberg）的社群媒體平台臉書（Facebook）雖曾在2021年封禁川普，但母公司Meta的股價在這次川普新任期展開前也大漲9%，且於就職典禮後4週內再飆漲20%。

然而，對於川普將繼續推動股市攀升的期待如今看來已經落空。標普500指數自他上任至今已下跌6.4%，利空來自美國聯邦政府大量裁員及川普反覆的關稅措施。從以下5位出席川普就職典禮的具代表性富豪過去7週身價變化可一窺趨勢。

●馬斯克：財富縮水1480億美元（約新台幣4兆8688億元）

馬斯克的資產淨值於去年12月17日觸頂，達到4860億美元（約新台幣15兆9880億元），刷新彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）歷史紀錄。這主要歸功於特斯拉股價在川普勝選後幾乎翻倍，但此後已全數回吐。

馬斯克對極右派政治人物的支持也引發歐洲消費者反感。今年1月和2月，特斯拉在德國的銷量暴跌逾70%。2月中國市場的特斯拉出貨量也銳減49%，降至2022年7月以來最低紀錄。

●貝佐斯（Jeff Bezos）：財富縮水290億美元（約新台幣9540億元）

現年61歲的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯在川普去年勝選隔天便在社群平台X發文道賀；亞馬遜也在去年12月贊助川普就職典禮100萬美元。但今年1月17日至今，亞馬遜股價已下跌14%。

●布林（Sergey Brin）：財富縮水220億美元（約新台幣7237億元）

谷歌（Google）共同創辦人布林去年12月曾與川普在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）共進晚餐。但Google母公司Alphabet的股價在今年2月初大跌逾7%，主因是上季營收不如預期。

●祖克柏：財富縮水50億美元（約新台幣1645億元）

Meta股價於今年1月中至2月中這段期間勁揚19%，在近年來驅動標普500指數漲勢的美股7大科技企業中表現最佳，然而此後Meta漲幅也已全數回吐。

●阿爾諾：財富縮水50億美元

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阿爾諾是川普的好友，兩人友誼橫跨數十年。去年7月，川普在賓州造勢現場遭暗殺未遂後，阿爾諾隔天便與他通話。

從川普當選到今年1月底，阿爾諾的路威酩軒集團股價大漲逾20%，但此後也已大多回吐。獨立投資研究公司晨星公司（Morningstar）分析師2月指出，川普政府若對歐洲奢侈品課徵10%至20%關稅，恐將進一步打擊原已疲軟的銷售。（譯者：張正芊/核稿：施施）1140311