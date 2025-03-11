特斯拉股價暴跌15% 川普稱將買新車挺馬斯克

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將購買一輛「全新的特斯拉」，以展現對他的最大競選金主兼顧問、特斯拉執行長馬斯克的支持。特斯拉股價昨天暴跌15%，創下4年來最糟表現。

法新社報導，川普今天凌晨剛過12點在他的「真實社群」（Truth Social）平台上寫道：「致共和黨人、保守派人士與所有偉大的美國人，馬斯克（Elon Musk）正全力以赴幫助我們的國家，而且他做得十分出色！」

川普說：「但激進左翼瘋子一如既往地試圖非法串通抵制特斯拉（Tesla）─全球最頂尖的汽車製造商之一、也是伊隆（馬斯克）的『心血結晶』─以攻擊並傷害伊隆，及他所代表的一切。」

「我明天早上將購買一輛全新的特斯拉，以表達對馬斯克的信心與支持。」

「為什麼他要因為展現他的卓越技能來幫助美國再次偉大而被懲罰？？？」

自今年1月重返白宮以來，川普任命科技界億萬富豪馬斯克執掌所謂的「政府效率部」（Department of Government Efficiency），以削減聯邦政府支出與聯邦機構人力。

不過，「政府效率部」的節約成本行動面臨日益嚴重的抵抗聲浪，包括抗議、訴訟與部分國會議員的施壓。

特斯拉投資人擔憂，由於馬斯克的作為以及與川普關係密切，將出現抵制與買家反彈現象。

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特斯拉開創性電動車的一些車主，已因馬斯克涉足政治而後悔購買特斯拉，包括他支持川普與歐洲的極右翼政黨，以及在網路上散布陰謀論。

由於川普對銷美商品加徵關稅並發出威脅，相關的不確定性讓美國金融市場陷入動盪，特斯拉股價昨天暴跌超過15%。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140311