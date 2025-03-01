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美媒：川普授權 馬斯克團隊神秘行動清理美政府機構

2025/3/1 07:03
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（中央社記者廖漢原紐約28日專電）億萬富豪馬斯克帶領的「政府效率部」少量人員，在美國總統川普上任1個月間，快速終結「美國國際開發總署」與「消費者金融保護局」，並大量解雇聯邦機構人員。「華爾街日報」報導，華府百年罕見的政府機構解編行動期間，雙方人馬衝突對峙。

川普（Donald Trump）競選承諾清除華府沼澤，還未就職前馬斯克（Elon Musk）和前特斯拉（Tesla）、SpaceX的少數人員已經待命，時間一到，攜帶筆電取得各機構內部連線，掌握撥款與薪資等重要資料。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述各方人士說法，報導馬斯克團隊程式專家與各機構聯邦官員歷經對峙衝突，強勢關閉國際開發總署（USAID）與消費者金融保護局（CFPB），並大幅裁減財政部、退伍軍人事務部、五角大廈與國務院等重要機構人員。

●川普就職立即行動

1月20日正午川普就職後，馬斯克政府效率人員要求進入人事管理局（OPM）系統，高階官員不予配合，雙方「冷戰」，透過喬治亞州人事管理局中階主管埃澤爾（Chuck Ezell）協助，工程師半小時後進入所有聯邦人事系統，揭開華府百年未見大規模裁員行動的序幕。

埃澤爾如今被任命為代理局長，多名人事管理局官員被裁撤。

3天後，馬斯克團隊向聯邦機構人員發出測試電郵，工程師群對聯邦政府電腦系統老舊，簡單任務都難以順利執行感到震驚。之後政府人員收到與前推特（Twitter）員工收到的相同電郵：「辭職可領數個月遣散費，或等被炒魷魚」。

約有7萬5000人願意辭職，約為聯邦員工數的3.5%，距離設定減少5%到10%還有差距。被炒首波人員為「多元、公平及包容」（DEI）計畫下的相關局處與DEI標準聘用者。

●馬斯克操刀砍國際開發總署

在全球有過萬名員工，預算達400億美元的國際開發總署由馬斯克與政府效率部（DOGE）主管戴維斯（Steve Davis）親自操刀解編。

馬斯克團隊發現川普政府宣布凍結對外經費後，仍有款項由國際開發總署流出。雙方人員在1月27日開會，工程師備妥連結各機構資料的筆電。

工程師一開始獲准進入僅供閱讀的財務管理系統資料，不斷要求取得管道後，工程師將總署人員登出系統，同時逼問未獲撥款授權的官員身分，官員解釋款項早前已撥至財政部，財政部再轉至收款者，沒有新款項。

國際開發總署2月底已見大批員工離開總部，駐外機構陸續傳出未收到營運資金。

●3天關閉消費者金融保護局

2月6日，政府效率部人員抵達華爾街金融風暴後設置的消費者金融保護局，工程師要求向局內員工發出電郵，提供進入各項計畫的管道，隔天於局總部地下室成立工作小組，進入各項大型商業資料。

同日下午，馬斯克團隊在總部4樓聚集，要求打開高階人員辦公室，雙方對峙。消費者金融保護局在週末已形同停止運作。

●川普力挺馬斯克行動

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政府效率部人員多是馬斯克企業如SpaceX與特斯拉前任員工，架構與人數不詳，多在華府聯邦機構大樓出沒。馬斯克與川普都強調已獲選民授權清理政府，媒體報導兩人間有嫌隙，但川普公開力挺並連袂受訪，馬斯克還獲邀出席內閣會議。

馬斯克在白宮有專屬辦公室，穿梭於大小會議。由於政府效率人員行動太快，他已開始向白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）每週進行2次進度說明，也常在工程師工作地點，白宮附近的艾森豪行政大樓出現。（編輯：唐佩君）1140301

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