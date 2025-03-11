特斯拉股價為何暴跌？川普關稅戰、馬斯克一心多用掀投資人疑慮

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（中央社紐約10日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）今天暴跌15%，創下2020年9月以來最糟表現。自從執行長馬斯克（Elon Musk）奉美國總統川普之命擔任政府要職後，特斯拉每週都在跌。

截至本月7日，特斯拉連續7週下跌，是自2010年在那斯達克上市以來最長下跌週期。

美國財經媒體CNBC報導，特斯拉股價於去年12月17日達到479.86美元高點，此後暴跌一半以上，市值蒸發逾8000億美元。

馬斯克今天盤後接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪時，被問到如何兼顧事業和政府職務。他坦承這麼做「非常艱難」。

除了特斯拉的問題之外，馬斯克的社群平台X今天數度中斷，他的太空探索科技公司（SpaceX）也正調查「星艦」（Starship）火箭試飛連續兩次爆炸事件。

馬斯克在訪談中說，他預期還會在川普政府待一年。訪談結束後，他在X寫道「長期來看沒有問題」，意指特斯拉股價暴跌一事。

特斯拉為什麼暴跌？

特斯拉股價重挫與川普關稅計畫的不確定性有關。加拿大和墨西哥是汽車供應商的重要市場，提高關稅和隨之而來的貿易戰可能會影響生產，繼而導致漲價。

此外，由於馬斯克的煽動性政治言論，以及他與川普政府密切合作，特斯拉也要面對品牌形象受損問題。馬斯克領導政府效率部（DOGE），已成川普政府大幅裁減聯邦機構人力、開支和運作能力的代表性人物。

同時，馬斯克利用X來指控那些做出令他不滿裁決的法官，還宣傳有關俄羅斯對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的錯誤論點。

運動人士和曾經欣賞馬斯克的人在全美各地特斯拉據點抗議，特斯拉的車子和設施也成了破壞和縱火的明顯目標。

國際金融服務公司「貝雅」（Baird）分析師卡洛（Ben Kallo）告訴CNBC，近期有關特斯拉遭破壞的報導可能損及市場需求，「當人們的車面臨被鎖上或縱火的風險時，即便是馬斯克的支持者或無所謂的人，都會仔細考慮要不要買特斯拉」。

馬斯克能一心多用？

天空新聞網（Sky News）報導，有些完全認同馬斯克在川普政府所作所為的投資人可能也心存疑慮，尤其事實證明這些工作嚴重分散他經營特斯拉的日常工作。

早在馬斯克掌管政府效率部之前，就有人擔心他的私人企業太多，包括X平台、SpaceX和人工智慧企業xAI等。

來自中國的競爭

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隨著特斯拉在電動車市場的市占率被競爭對手瓜分，投資人正重新評估特斯拉的成長展望。其中一個競爭對手是中國的比亞迪，這家公司在自動駕駛汽車技術上也被認為超越了特斯拉。

有關特斯拉規劃的平價新車款消息仍不明確，而在新車款推出之前，批評人士認為它搶攻印度等新興市場的希望不大。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140311