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關稅戰引發經濟衰退疑慮美股大跌 特斯拉輝達等科技股災情慘重
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關稅戰引發經濟衰退疑慮美股大跌 特斯拉輝達等科技股災情慘重

2025/3/11 07:45（3/11 08:32 更新）
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那斯達克交易中心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）美國科技股今天在可能出現經濟衰退的陰影下大跌，特斯拉與輝達等龍頭均出現顯著跌幅。美國總統川普發動關稅戰範圍擴大，營運成本普遍提高，將陸續影響企業營收與股市表現。

美股因經濟衰退恐懼前景不明與大量負面因素影響，道瓊工業指數下跌2.08%、科技股那斯達克指數挫跌4.00%，創2022年後最大跌幅、標準普爾500指數下跌2.70%。

科技股災情慘重，特斯拉（Tesla）大跌15.43%，創2020年後單日最大跌幅、輝達（Nvidia）下跌5.07%、蘋果（Apple）跌4.85%、微軟（Microsoft）跌3.34%、谷歌（Google）母公司Alphabet與臉書（Facebook）母公司Meta均下跌超過4%，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.64%。

美股在人工智慧發展與科技股帶領下，過去2年漲勢驚人，整體市值接近全球股市的一半。外界多認為美國科技業優勢獨步全球，特斯拉與輝達加入蘋果與微軟等科技業大咖陣容，形成「絕地7騎士」（Magnificent Seven）。

川普（Donald Trump）週末在訪談中，未清楚回應美國今年是否會出現經濟衰退的提問，是美股10日普遍重跌的原因。

美國官員對關稅戰下的經濟是否面臨衰退說法不一，川普指將進入過渡期，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說美國不會進入衰退，財政部長貝森特（Scott Bessent）指廉價商品不是美國夢的元素，預告美國將繼續面對經濟戰下的高物價。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述野村資產管理（Nomura Capital Management）主管羅威（Matt Rowe）說法，相信美國卓越主義的態勢雖然非常強，但美國什麼都自己來，所有東西都會變得昂貴。

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分析師認為，關稅將影響美國企業營收，這是股市成長最重要的動能。投資銀行高盛（Goldman Sachs）分析，美國整體對外關稅每增加5%，標準普爾500（S&P 500）家業者每股營收預計下跌1%至2%。

過去一週，川普對加拿大、墨西哥開徵25%關稅，之後調整適用商品項目，對中國再加徵10%，受影響國家提出報復回應。川普關稅下一波將在4月初對其他貿易逆差夥伴，當中可能包括歐盟，提出更全面的對等關稅。（編輯：張芷瑄）1140311

#科技業
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#特斯拉
#經濟衰退
#美國
#關稅
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