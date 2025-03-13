川普關稅政策掀憂 小摩：今年美國經濟衰退機率達40%

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（中央社紐約12日綜合外電報導）摩根大通首席經濟學家今天表示，如果美國政府破壞了外界對該國治理的信任，今年美國經濟衰退機率恐達40%左右，而且美國作為投資目的地的地位恐受到長久傷害。

路透社報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.俗稱小摩）首席全球經濟學家凱斯曼（Bruce Kasman）今天在新加坡告訴記者：「我們現在對美國經濟的擔憂加劇。」

凱斯曼指出，他仍未修改任何預估，但他將今年美國經濟衰退風險的可能性調高至40%左右。這高於他年初預估的大約30%可能性。

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他還說，如果美國總統川普（Donald Trump）揚言從4月起徵收的對等關稅確實生效，那麼美國經濟衰退風險將升至約50%以上。

凱斯曼提及：「如果我們繼續沿著這條更具破壞性、對企業不友善的政策走下去，我認為經濟衰退的風險將會提高。」（譯者：陳正健）1140313