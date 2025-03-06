聯準會：美國企業預期川普關稅計畫將推高物價
2025/3/6 09:45（3/6 10:47 更新）
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，美國各地企業預期總統川普的關稅計畫將迫使他們調漲價格，其中一些企業已經提前採取這一措施。
法新社報導，川普政府已開始加徵廣泛且具針對性關稅，影響加拿大、墨西哥和中國等美國主要貿易夥伴，並揚言從4月2日起對其他國家徵收報復性關稅。
根據今天出爐的聯準會褐皮書（Beige Book）經濟狀況調查報告，部分針對中國的關稅措施今年2月已生效後，製造業者告訴聯準會，他們擔心「即將到來的貿易政策轉變」可能造成的影響。
川普已將對中國的關稅稅率由10%調高至20%，對墨西哥和加拿大則加徵25%關稅，但其中有些進口商品除外。
根據2月24日完成的調查，多數聯邦準備地區的聯絡人表示，他們「預期可能的進口關稅將促使他們漲價，有少數報告稱一些企業已提前調高價格」。
川普驅逐數以百萬計非法移民工人的計畫，也對美國經濟帶來影響，許多聯邦準備地區的企業通報「有關移民和其他問題的不確定性增加，正影響目前和未來的勞動需求」。
褐皮書指出，整體而言，大部分聯邦準備地區的經濟活動和就業情形微幅成長，物價「溫和」上漲。
然而，聯準會表示，由於擔心關稅對整體經濟造成衝擊，幾個聯邦準備地區「通報漲價速度較上一個報告期加快」。
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許多分析師和企業預期，川普關稅政策至少會出現短期推升物價的效應，一些人則憂心這種影響可能會持續，甚至對通膨產生更明顯影響。
川普和其經濟團隊堅信，正在推行的廣泛經濟政策，包括稅改和能源管制鬆綁，應有助刺激生產、緩解供應限制並減輕關稅帶來的暫時價格壓力。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140306
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