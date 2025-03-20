聯準會決策者預計今年降息2次 估經濟放緩通膨升高

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國中央銀行聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，可能在今年稍後降息2碼，一如外界3個月前的平均預期，儘管外界也預測經濟成長將放緩、通貨膨脹將升高。

不過決策官員間對於適當政策路徑存在明顯歧異，反映出川普政府的貿易等政策將會如何影響實質經濟，以及聯準會應該如何回應的不確定性。

如外界廣泛預期，聯準會維持政策利率在4.25%至4.50%區間不變。聯準會季度經濟預測摘要顯示，19名決策官員中有9人預測今年底時利率將落在3.75%至4.00%區間，4人認為今年降息1次比較適當，4人認為今年都不應降息，2人認為應降息3次。

路透社報導，根據聯準會決策官員預測中值，2026年底時，政策利率將再降2碼（50個基點）至3.4%。分析師和投資人會以此預測作為聯準會可能採取實際行動的指引。

聯準會決策官員表示其預測存在很大不確定性，大多數決策官員表示，他們的每項預測都存在比平常更大的不確定性。

美國總統川普已宣布對加拿大、墨西哥和中國輸美產品加徵關稅，至於針對更廣泛國家和產品的進口關稅措施預計4月2日公布。

聯準會決策官員表示，加徵關稅可能造成短期物價上漲，但是否會導致通膨持續走高則不清楚。他們還將依據川普政策的整體影響來調整利率；川普施政作為包括削減聯邦支出和稅收，以及鬆綁監管和移民管制等。

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聯準會決策官員預測顯示，他們預計今年底目標通膨率將達2.7%，明年將降至2.2%。同時，19名決策官員除1人外，都對通膨可能高於預期感到憂心。

此外，相較3個月前預測，全數決策官員都認為今年經濟成長將放緩、失業率將攀升。除1人外，所有決策者都對經濟將放緩表達憂慮。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140320