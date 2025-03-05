加拿大聯邦地方反擊川普關稅 美國用電、酒商可能遭殃

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（中央社渥太華4日綜合外電報導）加拿大今天報復美國總統川普開徵「全面性」關稅 ，直指華府這一步對加國構成生存威脅，有必要立即回應。以下為法新社彙整的加拿大報復措施：

報復性關稅

川普關稅大刀下，加拿大輸美商品一律被開徵25%關稅，唯一例外是能源商品，關稅為10%。

加拿大不甘示弱，對價值300億加元（約208億美元）的美國進口商品開徵25%關稅。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，21天後還將對額外1250億加元的美國商品徵收25%關稅。

即將卸下總理職務的杜魯道表示，報復性關稅會持續執行，直到美方撤銷對加拿大的關稅為止。

加國聯邦政府對美開鍘商品清單

渥太華當局公布了數十項被徵關稅的美國商品清單，品項包括肉類、家禽、乳製品和農產品，以及多種其他食品。清單也包含家用電器、服飾和化妝品等。

加拿大聯邦政府先前解釋說，他們最初鎖定的是各項加國消費者可以用國貨替代的商品，並避免對直接影響加國產業的商品開徵關稅。

省級政府瞄準美國酒類商品

加拿大各地省政府也另行宣布自己一套的報復措施，其中有幾項是禁止銷售美國酒類產品。

在加國最大的一省安大略（Ontario），首長福特（Doug Ford）表示，省內商店的美國酒類商品年銷售額直逼10億加元（約6.88億美元），因此禁止銷售美國酒類商品「對美方生產商來說，會是巨大打擊」。

魁北克省（Quebec）和曼尼托巴省（Manitoba）宣布類似措施；卑詩省（British Columbia）表示，省內酒類經銷商將「停止自投票支持川普共和黨的『紅州』，購進美國酒類」。

福特同時宣布，安大略省提供給美國多州共150萬個家庭的電力，將徵收25%附加費。

他表示，若是川普不撤銷關稅，他將切斷供電，並撕毀與馬斯克（Elon Musk）價值1億加元的「星鏈」（Starlink）網路服務合約。

杜魯道：挺國人挺到底

杜魯道再三向加拿大人保證，貿易戰期間，聯邦政府會力挺生計受到影響的民眾。

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他說：「我們將運用所有可以動用的工具，讓加拿大勞工和企業能挺過這場風暴，手段包括擴大（職工）福利，讓福利更有彈性地提供企業直接援助。」

他補充說：「無論時間有多長，無論代價有多大，聯邦政府和其他政府階層都會是後盾。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140305