加拿大人抗議川普51州言論 民調27%視美國為敵人

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（中央社記者程愛芬溫哥華2日專電）美國總統川普威脅加拿大應成為美國第51州，又祭出25%高關稅施壓。逾百名跨族裔人士聚集在溫哥華市中心，批評川普違背美國民主自由的價值觀，強調加拿大主權不容侵犯。有民調顯示，27%加拿大人甚至視美國為「敵人」。

今天下午的溫哥華美術館廣場飄揚著許多加拿大國旗，民眾主動穿上紅白色系的衣服，代表對加拿大的熱愛和支持。

活動一開始由11歲原住民孩子里歐（Riley Leo）以歌聲向原住民族和其土地致敬，接著加拿大國歌響徹雲霄，眾人也共同呼喊「守護加拿大-捍衛民主，拒絕成為第51州」。

加拿大眾議員札里羅（Bonita Zarillo）說，川普（Donald Trump）對烏克蘭提出以礦產換取和平的說法令人震驚，更凸顯川普想要加拿大成為美國的一州，就是要掠奪加拿大的自然資源。她說：「他看中我們的關鍵礦物和水資源，覬覦我們廣大的北極資源，我們決不能退讓，這些都是原住民和加拿大政府辛勤建立並呵護的土地。」

加拿大眾議員關慧貞（Jenny Kwan）也說，主權一絲一毫都不容侵犯。她並呼籲所有國民積極購買加拿大商品、拒絕去美國旅遊，「川普執政下的美國完全變了樣，只要他在任，我不會踏上美國的土地」。

這場集會抗議活動主辦方是長年反抗中國極權專政的溫哥華支援民主運動聯合會（VSSDM）和全球菲律賓僑民協會（Gloal Pinoy Diaspora Canada），沒想到這次把矛頭對準了美國。

溫支聯前主席李美寶說：「溫支聯捍衛的是民主人權自由的價值觀，這是加拿大的信仰，無論對象是誰，都不會動搖。」

全球菲律賓僑民協會主席羅培茲（Treenee Lopez）嚴厲批評川普罔顧公理正義，竟然和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）成了盟友，也指責富豪馬斯克（Elon Musk）干政，甚至把髒手伸進了加拿大。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）將於3日與英國國王查爾斯三世（King Charles III）討論有關捍衛加拿大主權的問題，加拿大是大英國協成員國，所以查爾斯三世也是加拿大國家元首。杜魯道今天在倫敦說：「對加拿大人而言，沒有比維護國家主權與獨立更重要的事項。」

川普對加拿大的威脅恫嚇令許多加拿大人極度反感。根據民意機構Leger上個月發表的調查顯示，有27%加拿大人視美國為「敵人」，30%視美國為「盟友」，27%則對美國立場「中立」。

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此民調分析稱「敵人」是一個強烈的措辭，加拿大人過去一直把美國視為好朋友、好鄰居。對比而言，同一份調查顯示，僅1%美國人視加拿大為敵人，56%美國人視加拿大為盟友。

民調也顯示，74%加拿大人對川普持負面印象，僅13%表示有好感，7%無意見。（編輯：唐聲揚）1140303