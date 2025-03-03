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美國示威者反對DOGE 齊聚特斯拉店面抗議馬斯克

2025/3/3 18:02
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（中央社波士頓3日綜合外電報導）示威者近日聚集在美國各地的電動車大廠特斯拉店面外頭，抗議特斯拉執行長馬斯克，以及他代表美國總統川普推動的削減政府支出行動。

美聯社報導，這些3月1日進行的示威活動，是北美洲和歐洲對於馬斯克（Elon Musk）在華府扮演破壞性角色的日益強烈反彈聲浪一環。

批評川普（Donald Trump）以及馬斯克的人士，希望阻止民眾購買特斯拉（Tesla）電動車，並企圖予以汙名化。

自由派團體近幾週來一直籌備反特斯拉的抗議活動，希望激發民眾反對馬斯克領導的美國政府效率部（DOGE），並激勵仍因川普去年11月勝選而士氣低落的民主黨支持者。

參加波士頓示威活動、來自麻薩諸塞州紐頓（Newton）的58歲生態學家菲力普斯（Nathan Phillips）說道：「我們可以報復馬斯克。」

他還指出：「我們可以透過出現在特斯拉各地店面的展示廳發動抵制，並告訴所有人離開、賣掉手中的股票、賣掉特斯拉電動車，對特斯拉造成直接的經濟損失。」

馬斯克正接受川普的指示，削減聯邦政府支出並大幅裁員，他認為川普的勝選，賦予川普和他重組美國政府的權力。

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白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）表示：「抗議活動無法阻止川普總統和馬斯克兌現成立DOGE的承諾，並讓我們的聯邦政府更有效率，對全國各地辛勤工作的美國納稅人更加負責。」

美聯社透過電子郵件請求置評，但特斯拉公司尚未回覆。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140303

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