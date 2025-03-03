川普欲停對外援助 美官員示警恐釀不必要死亡

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國際開發總署（USAID）1名高階官員今天透過電子郵件示警，川普政府解散該機構的政策，將引發不必要的死亡。而這名官員隨後又發郵件通知同仁，稱自己已被暫時解除職務。

路透社報導，恩利希（Nicholas Enrich）是美國國際開發總署負責全球衛生的代理助理署長。他和同仁分享一份長達7頁的備忘錄，根據路透社看到的這份備忘錄，他在備忘錄中指出，「政治領導階層」已使該機構無法提供挽救人命的人道援助，這與國務卿盧比歐（Marco Rubio）聲稱援助將會持續下去的承諾互相矛盾。

川普（Donald Trump）1月下令凍結所有對外援助，待審查後再決定是否恢復。接管美國國際開發總署的盧比歐隨後發布臨時豁免令，允許繼續提供基本藥品、食品和庇護所等救命援助。

恩利希寄出備忘錄給同事20分鐘後，又發出另一封電子郵件表示，他「剛剛收到通知已被安排行政休假（administrative leave），即刻生效」。

1名知悉內情的消息人士指出，恩利希被安排行政休假的決定已在2月26日敲定，早於他寄出電郵示警美國國際開發總署瓦解的後果。

美國國務院發言人與「政府效率部」（DOGE）均未立即回應置評要求；而恩利希也未回覆路透社詢問。

路透社看到恩利希在備忘錄中寫道，美國國際開發總署遭擋下的計畫，包含協助烏干達控制已造成2死、10人確診的伊波拉（Ebola）病毒感染疫情。

恩利希在備忘錄指出：「這無疑將造成本可避免的死亡、大規模動盪，以及對國家安全構成嚴重威脅。」這份標註日期為2月28日的備忘錄，今天被廣泛分享給負責全球衛生的部門員工。

川普政府上週宣布，將取消美國國際開發總署近1萬項對外援助補助金與合約，總金額近600億美元，而這將終結該機構約90%的全球業務。

而關閉美國國際開發總署，是富豪馬斯克（Elon Musk）率領所謂的「政府效率部」（DOGE）大幅縮減聯邦政府規模的政策之一，而這個機構突然關門也使全球人道救援工作陷入混亂。

路透社看到的另一份備忘錄中，恩利希估計，美國國際開發總署的救命援助暫停1年，將造成另外7萬1000人至16萬6000人死於瘧疾，增加近40%；而全球結核病病例將增加28%至32%；以及新增高達2萬8000例伊波拉等新興傳染疾病病例。

恩利希表示，「政府效率部」工作人員及其他政治任命官員使得關鍵計畫的付款無法獲得批准。他在備忘錄中指出，美國國際開發總署與國務院的官員，對於哪些計畫符合豁免條件以及如何獲得資金方面存在分歧。

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恩利希也指出，「從2月14日開始，沒有任何一項挽救人命的衛生相關行動或措施被批准」。

恩利希進一步說道，即使有一項計畫符合豁免標準，但「政府效率部」已切斷美國國際開發總署的支付系統。例如，美國國際開發總署1個月前獲准在烏干達展開抵抗伊波拉疫情的計畫，但當地合作機構無法提取資金。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140303