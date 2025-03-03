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環時：中國正研究反制措施 可能對美農產品加關稅

2025/3/3 13:52
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（中央社台北3日電）環球時報今天報導，因應美國威脅再對中國加徵關稅，據可靠消息人士透露，中國正研究擬定反制措施，包括對原產於美國的農食產品加徵關稅。

報導指出，據可靠消息人士透露，為應對美國以芬太尼為由再次威脅對中國商品加徵10%關稅，中國正研究擬定反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。對原產於美國的農食產品加徵關稅可能被列入反制措施中。

該消息人士表示，如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，中方將堅決進行強有力的反制。

美國總統川普日前以芬太尼為由，建議由3月4日起對中國再加徵10%關稅。美國已於2月4日對中國進口商品加徵了10%關稅。

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中國商務部新聞發言人其後回應，稱中國積極與包括美國在內的世界各國展開禁毒國際合作，美方卻無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國加徵10%關稅，現在又威脅再加徵關稅，行為純屬「甩鍋推責」，無助解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔。

該名發言人又表示，希望美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140303

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