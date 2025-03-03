川普欲加拿大成第51州 杜魯道將與英王談捍衛主權

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，他將與英國國王查爾斯三世（King Charles III）討論有關捍衛加拿大主權的問題；美國總統川普多次主張加拿大應成美國第51州。

法新社報導，川普的言論在加拿大引發公憤，政府官員堅決拒絕討論加拿大成為美國一部分的可能性。

杜魯道表示，明天與加拿大國家元首查爾斯三世會面時，希望能「討論對加拿大及加拿大人重要的議題」。

正在倫敦參加討論烏克蘭議題峰會的杜魯道說：「我可以告訴大家，對加拿大人而言，當前最重要的事情莫過於捍衛我們的主權與國家獨立。」

自去年11月成功連任以來，川普對加拿大的主權問題格外執著。他經常將加拿大稱為「第51州」，並以「州長」這個稱呼來貶低杜魯道，而非稱他為總理。

川普已下令對這個主要的美國貿易夥伴徵收關稅，新措施將於本月4日生效；他還說，如果加拿大成為美國的一部分，便能避免關稅。

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杜魯道上個月警告，川普不斷提及將加拿大併入美國以獲取其自然資源，是一個「真實存在的問題」。

有些加拿大人公開質疑，為何查爾斯三世沒有發聲捍衛加拿大。根據慣例，英國君主處理涉及大英國協成員國加拿大事務時，僅會依照總理建議行事。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140303