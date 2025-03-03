程泰：川普若課徵關稅逾20% 下半年啟動美國製造

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，程泰集團董事長楊德華下午透露，若美國總統川普課徵對等關稅增至20%以上，程泰最快今年下半年會啟動美國製造，擴大加州安大略廠區。

台北國際工具機展今天起一連6天在南港展覽館和台北世貿1館展出，展覽規模創歷史新高，工具機大廠程泰盛大參展，楊德華下午在會場接受媒體採訪。

談到川普關稅變數影響，楊德華坦言，若川普推動對等關稅增加10%至20%，各家同業都會面臨同樣的挑戰，程泰可能調高價格因應；若川普加徵關稅20%以上，程泰最快今年下半年會啟動美國製造，擴大在加州安大略的廠區。

楊德華說明，由於程泰先前耕耘美國市場超過30年，已經在加州安大略取得土地並設有廠房，主攻售後服務，土地面積超過5000坪，此外，程泰在北美經銷商夥伴將近60家。

楊德華說，若川普課徵超過20%關稅，反而凸顯程泰已布局美國的競爭力，對程泰是利基，程泰會擴大美國廠區，推動美國製造，「把利空轉為利多」。

展望台灣工具機產業，楊德華直言發展仍會很辛苦，「上有鍋蓋、下有鐵板」，在日本、德國競爭下，台廠不能只拚價格戰，後有中國和印度崛起直追，台廠要升級，只有推出新產品和擁有獨特技術這兩條路。

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楊德華說，「程泰要做工具機產業的Uniqlo」，推動工具機平價精品的策略，「這才是唯一的出路」。

展望工具機業和程泰集團今年營運，楊德華指出，觀察第2季川普關稅政策進展，預估工具機業景氣要到第2季後才會明朗，目前集團旗下亞崴在手訂單規模約新台幣11億元，程泰在手訂單約6億元。（編輯：潘羿菁）1140303