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巴菲特罕見公開評論川普加徵關稅：這是戰爭行為

2025/3/3 19:30
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）「股神」巴菲特今天罕見公開評論美國總統川普的關稅政策，他認為懲罰性關稅可能引發通膨上揚和傷害消費者，並表示加徵關稅某種程度上是「戰爭行為」。

財經媒體CNBC報導，執掌波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的巴菲特（Warren Buffett）表示：「我們其實在關稅方面有很多經驗。某種程度而言，（加徵）關稅是一種戰爭行為。」

巴菲特接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播歐唐納爾（Norah O'Donnell）採訪時做出上述發言。

巴菲特笑著說：「久而久之，它們（關稅）就會變成貨物稅。我的意思是，牙齒仙子又不會來付錢！接下來會怎樣？在經濟學中，你永遠都要問『接下來會怎樣？』」

這是有「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）之稱、今年94歲的巴菲特首次公開評論川普貿易政策。

巴菲特被詢及當前經濟狀況時，並未直接評論此事。他說：「這個嘛，我認為這是全世界最耐人尋味的話題，但我不會也不能談論，真的不能談。」

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在川普第一任期時，巴菲特對2018至2019年爆發的貿易衝突發表過意見，當時他警告說，川普的激進舉措可能為全球帶來負面結果。

過去一年，巴菲特一直採取防禦模式，他迅速拋售股票，使現金部位升至創紀錄水位。有人將巴菲特採取保守舉措解讀為看空市場和經濟。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140303

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