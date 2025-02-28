川普：對中國再加徵10%關稅 加拿大墨西哥25%關稅3/4生效

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他下週將對中國進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，這3國因應問題的進展不足。

法新社報導，川普本月曾宣布因非法移民和致命性強效合成鴉片類藥物 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 （Fentanyl）等問題，對加墨兩國全面課徵25%關稅，加拿大能源則面臨較低關稅，但川普之後宣布暫緩實施。

然而，為期一個月的暫緩措施將於3月4日告終。

記者詢問川普是否計劃下週開始課徵關稅後，他今天在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，在芬太尼問題獲得制止「或受到嚴重限制」前，擬議的徵稅措施將如期進行。

川普還說：「中國也將在當天再被加徵10%關稅。」他是指3月4日。

川普本月稍早已對中國進口商品全面加徵10%關稅，北京當局也採取報復措施。

美國官員向法新社證實，新的10%關稅是因芬太尼問題而在目前關稅基礎上再加徵，稱遏阻毒品方面的「進展不足」。

這名官員還說，華府必須對上述3國採取行動，以處理芬太尼問題。

中國商務部長王文濤今天對美國加徵關稅措施表達關切。

他致函美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）說：「中方對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。」

王文濤在信中指出，川普要求「針對中國」進行多項貿易調查，並敦促雙方透過對話消除分歧。

北京當局先前就美國對芬太尼問題的疑慮反駁說，華府須自己解決問題，而不是以關稅對付其他國家。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，她希望與川普交談，以避免受到他揚言實施的關稅措施打擊。

墨西哥高層代表團目前正在華府，尋求與美方達成協議。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則說，官員正日以繼夜地努力，以期避免美國課徵關稅，但美國下週如果這麼做，加拿大將「立即回應」。

杜魯道一再強調，經加拿大邊境進入美國的芬太尼和無證移民占比不到1%。

白宮一名官員今天稍晚向財經新聞網CNBC證實，對中國再加徵關稅意味川普政府這波對中國銷美商品將課的關稅額度達到20%。

CNBC指出，川普已將關稅作為第2任施政的核心之一，將關稅戰吹捧為所謂收入來源及威脅其他國家的手段。

除對中國、墨西哥和加拿大課關稅外，川普還下令對全球所有銷美的鋼、鋁課25%關稅，這項關稅訂3月12日生效。

此外，川普還在本月13日簽署一份備忘錄，計劃對所有向美國外銷商品徵關稅的國家實施對等關稅（Reciprocal Tariff），還打算將他國諸如增值稅等政策視為不公平貿易行為，同樣要納進關稅報復的範疇。

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川普在今天的貼文裡還說：「4月2日的對等關稅日程也正緊鑼密鼓。」然而這卻與白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天上午在CNBC節目的說法有出入。

哈塞特在節目裡引述川普於昨天內閣會議的公開談話，稱川普將先待表訂4月1日發布的相關研究後，再決定對等關稅政策。（譯者：徐睿承、陳亦偉/核稿：盧映孜）1140228