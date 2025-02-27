川普宣布3/4加徵中國10%關稅 4/2對等關稅生效
2025/2/27 22:29（2/27 22:34 更新）
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，他擬定對墨西哥和加拿大課徵的25%關稅將於3月4日如期生效，因為毒品依然從墨加兩國湧入美國境內。
川普（Donald Trump）於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，中國也會在同一天被加徵10%關稅。
他的貼文還提到，4月2日課徵對等關稅措施將全面生效。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1140227
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