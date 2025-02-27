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白宮顧問：川普4/1後將決定對所有國家關稅政策

2025/2/27 21:48（2/27 21:53 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮經濟顧問哈塞特今天接受財經媒體CNBC訪問時表示，美國總統川普將在4月1日關稅研究報告出爐之後，決定對墨西哥和加拿大在內所有國家的關稅政策。

哈塞特（Kevin Hassett）告訴CNBC，川普（Donald Trump）昨天延長了緩徵關稅的期限，他還說「我們會處理墨西哥和加拿大的議題，大概跟處理其他所有議題同時進行」。

哈塞特提到：「依照計畫，4月1日將發布一項研究報告，之後總統會決定如何制定針對所有國家的關稅政策。」（譯者：陳彥鈞/核稿：洪啓原）1140227

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