白宮顧問：川普4/1後將決定對所有國家關稅政策
2025/2/27 21:48（2/27 21:53 更新）
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮經濟顧問哈塞特今天接受財經媒體CNBC訪問時表示，美國總統川普將在4月1日關稅研究報告出爐之後，決定對墨西哥和加拿大在內所有國家的關稅政策。
哈塞特（Kevin Hassett）告訴CNBC，川普（Donald Trump）昨天延長了緩徵關稅的期限，他還說「我們會處理墨西哥和加拿大的議題，大概跟處理其他所有議題同時進行」。
哈塞特提到：「依照計畫，4月1日將發布一項研究報告，之後總統會決定如何制定針對所有國家的關稅政策。」（譯者：陳彥鈞/核稿：洪啓原）1140227
延伸閱讀川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅川普揚言祭對等關稅是談判策略？目標、影響國家一次看美對加墨關稅緩徵期限將至 學者估再延期或改課10%川普關稅大刀何時節制 學者：直到美國民眾感受影響川普第2任期首次內閣會議 5大重點一次看
- 白宮顧問：川普4/1後將決定對所有國家關稅政策2025/02/27 21:48
- 2025/02/27 17:13
- 2025/02/27 14:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
G20主辦國示警：多邊主義遭侵蝕 威脅全球成長穩定