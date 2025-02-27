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G20主辦國示警：多邊主義遭侵蝕 威脅全球成長穩定

2025/2/27 17:13
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（中央社開普敦26日綜合外電報導）美國財政部長貝森特缺席在南非舉行的20國集團（G20）財政部長和中央銀行行長會議，引發關注。南非總統拉瑪佛沙今天在會議開幕式致詞時示警，多邊主義遭到侵蝕，威脅全球成長和穩定。

法新社報導，G20外長會議於本月20日至21日在約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行。會前美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指控主辦國南非政府推動「反美」議程，拒絕出席G20外長會議。

為期2天的G20財長和央行行長會議訂於26日揭幕。拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在開幕致詞時指出：「多邊主義遭受侵蝕，威脅全球成長和穩定。在地緣政治競爭加劇的此刻，以規則為本的秩序對管理爭端和化解衝突的機制尤為重要。」

由19個成員國與歐洲聯盟（European Union）及非洲聯盟（African Union）組成的G20針對俄烏戰爭到氣候變遷等重大議題存在歧見。美國總統川普重返白宮後，全球領袖更是疲於應對華府政策劇變。

拉瑪佛沙表示：「多邊合作是我們克服空前挑戰的唯一希望，其中包括成長放緩與不均、債務負擔與日俱增、持續貧困和不平等，以及氣候變遷帶來的生存威脅。」

義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）也對此作出呼應，示警地緣政治緊張有進一步拖累全球經濟的風險，尤其是較窮的國家。

他說：「保護主義、貿易壁壘和政治不確定性威脅經濟成長和全球價值鏈，導致生產成本和通膨日益升高，並削弱經濟韌性。」

持續推動「美國優先」的華府今天宣布，將對歐盟進口商品課徵25%關稅。

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川普還表示，先前宣布暫緩實施、針對鄰國加拿大和墨西哥的關稅措施將於4月生效。

貝森特（Scott Bessent）本月20日以要務在身為由，宣布不出席在開普敦（Cape Town）舉行的會議。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140227

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