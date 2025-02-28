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關稅大棒下 墨西哥罕見引渡多名毒梟至美國

2025/2/28 14:23
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（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）墨西哥今天將多名最惡名昭彰的在押毒梟引渡到美國，包括一名因涉嫌殺害美國臥底人員而被通緝數十年的販毒集團首腦。墨西哥希望藉此避免被美國全面加徵關稅。

法新社報導，被引渡的29名嫌犯包括多名幫派要角，以及涉嫌在1980年代下令綁架、虐待和殺害美國聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration）臥底特工卡瑪雷納（Enrique "Kiki" Camarena）的卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero）。

卡洛昆特羅名列美國聯邦調查局（FBI）10大通緝要犯之一，於2022年落網。

美國司法部表示，一旦被定罪，卡洛昆特羅和其他人可能面臨死刑，檢方也會考慮以恐怖主義罪名起訴。

在這些人出乎意料地被引渡到美國之際，墨西哥正急著與美國達成協議，以避免受到美國總統川普以非法移民和毒品流入美國為由而加徵關稅的衝擊。

川普已將8個拉丁美洲毒品走私集團列為恐怖組織，包括6個墨西哥販毒集團。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「一如川普總統所表明，販毒集團等於恐怖組織，司法部致力於摧毀販毒集團和跨國幫派。」

她還說：「我們會窮盡法律手段來起訴這些罪犯，以紀念那些奉獻生涯甚至生命去保護無辜人民不受暴力販毒集團折磨的勇敢執法人員。」

前美國聯邦緝毒局國際行動負責人維吉爾（Mike Vigil）告訴法新社，一次引渡這麼多嫌犯是「歷史性」之舉，以往墨西哥一次只引渡少數人，「他們當然希望這對關稅談判有正面影響」。

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墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）數度樂觀認為可以避免墨西哥與美國之間的關稅，今天也說希望與川普會談達成協議。

川普今年1月上任後不久即宣布對來自墨西哥的商品加徵最高25%關稅，理由是墨西哥未能阻止非法移民和類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入美國。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140228

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