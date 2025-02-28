抗議川普 加拿大掀「美式咖啡」改「加式咖啡」風潮

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（中央社渥太華28日綜合外電報導）美國總統川普對加拿大祭出關稅措施，加拿大各地有越來越多咖啡館將「美式咖啡」（Americano）改名「加式咖啡」（Canadiano），以抗議川普的舉措。

根據無特定立場傾向的獨立部落格Famous Campaigns，是位於加拿大西部卑詩省（British Columbia）的踢馬咖啡館（Kicking Horse Coffee）號召這項鼓勵咖啡館更改品名的愛國運動。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，踢馬咖啡館表示：「我們正式使其成為潮流，並邀請全國各地咖啡館進行這項改名。」據報這家咖啡館以「加式咖啡」為品名已超過16年。

這項咖啡更名抗議是加拿大境內針對美國關稅措施，所發起更廣泛一波抵制行動的其中一環。

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加拿大冰球球迷本月15日在兩國對抗賽開打前，先是狂噓美國國歌，接著兩隊球員在開賽9秒內發生3起鬥毆事件。加拿大還出現專門幫助加國消費者認明國產貨的新應用程式（app）。

川普以非法移民和毒品走私為由，對加拿大進口商品課徵25%關稅，將於3月4日生效。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1140228