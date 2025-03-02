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川普下令調查木材進口 擬加徵關稅

2025/3/2 13:29（3/2 13:46 更新）
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圖為木材。（圖取自unsplash圖庫）
圖為木材。（圖取自unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普今天下令啟動新的貿易調查，有可能對木材進口加徵更多關稅，恐進一步加劇貿易緊張。除此之外，川普也致力於推升國內的木材供應量。

法新社和路透社報導，川普簽署行政命令，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年頒布的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款啟動調查，「以釐清林木、木材及其衍生產物進口對國家安全的影響」。

命令指出，商務部的調查必須在270天內完成。川普還下令在90天內採取新措施，一來簡化從公共土地砍伐木材的許可程序，二來改善從森林和水道回收倒下樹木的方式，來增加國內的木材供應量。

白宮官員表示，對進口木材的倚賴度日增之所以構成潛在國安風險，一部分原因在於美軍在架設勤務中消耗大量木材；除此之外，這位官員還說，一項國內供應量充足的物資卻日益仰賴進口，對美國經濟而言也是一種危險。

這名官員未透露這項調查的關稅稅率細節；然而，川普先前告訴記者，他正考慮對木材和林產物徵收25%關稅。

白宮官員說，調查過後產生的任何關稅，都會附加在現有對加拿大軟木材徵收的14.5%反傾銷和反補貼稅中。

這項調查鎖定諸如加拿大、德國和巴西的出口國，白宮官員先前指控這些經濟體「將木材傾銷到我們的市場，損害我們的經濟繁榮和國家安全」。

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舉例來說，加拿大是全球最大的軟木木材出口國之一，美國是其最大的出口市場。

川普今天還簽署了第2項行政命令，意在推升美國木材產量，以降低建築和住房成本。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140302

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