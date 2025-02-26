加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 國際
解釋性新聞
新聞專題
解釋性新聞1/232
首頁 / 國際

川普下令調查進口銅擬徵新關稅 看懂美國銅從哪裡來

2025/2/26 17:33（2/26 18:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
銅示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
銅示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京26日綜合外電報導）美國總統川普下令就未來可能開徵關稅的進口銅進行調查，以重建美國銅生產力。川普尋求阻撓幕僚聲稱中國主導全球銅市場的舉動，但路透指出，美國大部分精煉銅其實進口自美洲。

銅對於電動車、軍事硬體、半導體及各種消費品的製造都至關重要。白宮官員表示，川普下令的調查將針對進口原礦、精礦、合金、廢銅及其衍生商品，預計很快就會有結果。

根據路透社，美國國內生產的精煉銅僅占其每年消費量一半多一點，其中超過2/3銅礦產自亞利桑那州，但此州1座大型新礦的開發工作已停滯10多年，剩下每年約100萬公噸的精煉銅都仰賴進口

儘管白宮將新關稅定調為對抗中國在全球市場主導地位的一種手段，但事實上，美國大部分精煉銅都是從美洲進口。

根據美國地質調查所（USGS）數據，來自智利、加拿大和秘魯的精煉銅，去年占美國進口量超過90%

中國在全球精煉銅領域占主導地位，但其冶煉廠所需大部分礦石都產自其它地方，尤其是拉丁美洲。美國地質調查所指出，去年智利和秘魯的銅產量約占全球1/3。

然而，中國正透過對剛果民主共和國礦場的大量投資，擴大對世界銅礦開採的控制。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民主剛果現已超越秘魯，成為世界第2大銅礦開採國，這很大程度上得益於中國對民主剛果採礦業的大規模投資。

中國的銅冶煉產業比其他所有產業都更為龐大。去年中國有數十家銅冶煉廠在營運中。同時，據美國地質調查所表示，美國只有2家初級的銅冶煉廠。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140226

#川普
#美國地質調查所
#剛果
#秘魯
#白宮
#拉丁美洲
#智利
#川普關稅
延伸閱讀
川普下令調查進口銅 擬加徵新關稅川普宣布對鋼鋁課關稅重點一次看 保護美國製造商可能掀全球貿易戰1美分硬幣成本遠超面額 川普斥浪費令停止鑄造美對加墨關稅緩徵期限將至 學者估再延期或改課10%
川普
主計總處下修今年經濟成長率至3.14% 刪預算削弱動能川普擬停止補助學校教授多元課程資金 教師工會提告
解釋性新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
行動電源爆炸頻傳 如何挑選？磁吸式比較安全？使用守則一次看
19
更多編輯台推薦新聞：