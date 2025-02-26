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川普下令調查進口銅 擬加徵新關稅

2025/2/26 12:33（2/26 13:01 更新）
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銅示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普今天對全球貿易規範發起另一輪攻勢，下令調查對進口銅徵收新關稅的可能性，以重建美國的銅生產能力。銅是電動車、軍事設備、電網和許多消費品的重要金屬。

路透社報導，川普尋求阻撓幕僚聲稱中國主導全球銅市場的舉動，今天在白宮簽署行政命令，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年頒布的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款展開國家安全調查。川普在第一任期內也援引相同法律，對鋼鋁課徵25%全球關稅。

一名匿名向媒體簡報的白宮官員說，任何可能的關稅稅率將取決於調查結果，又說川普偏好徵收關稅而非配額。

此舉是川普顛覆數十年來商界對自由貿易支持的最新舉動，他在擔任候選人與總統期間都曾抨擊自由貿易掏空美國工業基礎，這波動盪現在則是針對加拿大與墨西哥等美國的長期盟友，以及中國等地緣政治對手。

自上個月重返白宮展開第2個任期以來，川普發布了許多關稅命令。雖然目前只有對所有中國進口商品加徵10%的新關稅，但對加拿大與墨西哥商品課徵25%關稅的措施將在下週生效，其他針對鋼鐵、鋁與汽車的關稅將緊接著實施或正在迅速制定中。

川普的攻勢已開始影響消費者信心，由於川普選前承諾將降低生活成本，他去年11月勝選後，消費者信心一度上升。但今天稍早，經濟評議會（Conference Board）報告稱，消費者信心出現3年半以來最大跌幅，家庭預期通貨膨脹將再度攀升。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）說，這項調查將「按川普的時間表」迅速完成。

納瓦洛說，中國使用國家補助與產能過剩，來削弱競爭並控制全球銅礦生產，與目前主宰鋼鐵與鋁生產的方法如出一轍。

然而，根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau data）數據，受到美國任何新的銅關稅影響最多的國家將是智利、加拿大與墨西哥，這3國是2024年精煉銅、銅合金與銅製品的主要供應國。

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盧特尼克在白宮簽署儀式上表示：「就像我們的鋼鐵與鋁業一樣，我們偉大的美國銅業也受到全球競爭對手的衝擊，嚴重削弱了國內生產。」他矢言將終結導致美國人失業的不公平貿易行為。

他說：「美國工業依賴銅，銅應該在美國製造，沒有豁免，沒有例外。是時候讓銅回到美國了。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140226

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