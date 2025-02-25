緩徵關稅期限將至 川普：美按時向加墨兩國課徵
2025/2/25 06:40（2/25 07:09 更新）
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普3日指出，同意把開始課徵加拿大、墨西哥輸美商品關稅的時間延30天，暫緩徵關稅的期限就在下週，川普今天則說「我們按時徵關稅」，並稱美國遭鄰國和盟邦利用。
路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮表示：「我們按時徵收關稅，而且看起來進展相當迅速。」
他還提到：「我們受到許多國家的惡劣對待，不只是加拿大與墨西哥。我們被利用了。」
彭博（Bloomberg News）報導，川普也說到，他正推動對等關稅計畫。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
川普表示：「這會對我們的國家非常有利，我國將再次擁有極高的流動性及財富。」
川普2月1日宣布，從4日起要對加墨兩國輸美商品徵25%關稅，原因是非法移民與毒品問題構成重大威脅，但他又在3日說，同意把課徵加墨兩國輸美商品關稅的時間延30天，期限為3月4日。（譯者：陳彥鈞）1140225
延伸閱讀避免川普課重稅 加墨本週致力芬太尼與邊界安全談判川普簽令便利盟邦投資 限制中國投資美戰略領域川普關稅政策引發囤貨潮 美國部分民眾陷「末日消費」川普：晶片關稅擬為25% 已有大廠接觸將返美投資美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰
- 緩徵關稅期限將至 川普：美按時向加墨兩國課徵2025/02/25 06:40
- 2025/02/23 12:35
- 2025/02/22 20:35
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
澳洲財長本週訪美 將討論關稅問題