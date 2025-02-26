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金融時報指美國擬將加拿大踢出五眼聯盟 白宮顧問駁斥

2025/2/26 02:34
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（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）金融時報報導，白宮顧問納瓦洛正推動將加拿大踢出全球最重要的情報交流機制「五眼聯盟」之外，施壓其併入美國。納瓦洛稍早出面駁斥，指這則匿名消息來源的報導是胡說八道。

英國金融時報（Financial Times）今天發自華府的獨家報導指出，根據美國總統川普（Donald Trump）政府知情人士的消息，白宮高級貿易暨製造顧問納瓦洛（Peter Navarro）提議把加拿大自「五眼聯盟」（Five Eyes）踢除。

消息指出，納瓦洛認為，美國應該用這個方式對加拿大施壓，白宮官員彼此也在討論這個想法，不過，目前仍不清楚川普是否支持。

根據報導，對於這個消息，納瓦洛與白宮沒有回應金融時報的置評請求。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的辦公室對此拒絕評論。

納瓦洛今天稍早在白宮外受訪指出，金融時報引述匿名消息來源的報導是「胡說八道」、「荒謬的內容」，「我們絕對不會危及我們的國家安全，尤其是與像加拿大這樣的盟友合作」。他不會理會匿名消息來源的報導。

金融時報指出，「五眼聯盟」是全球最重要的情報共享網絡。由美國中央情報局（CIA） 主導、位於澳洲松口（Pine Gap）的衛星站，是蒐集中國情報的最重要基地之一，這是「五眼聯盟」國家密切合作的一個範例。

曾擔任中情局官員的韋德寧（Dennis Wilder）對金融時報指出，「五眼聯盟」的夥伴關係起於二次大戰期間，英、美兩國的密碼破解專家合作破譯德國的秘密通信。兩國於1946年成立聯盟，1956年擴展至包括加拿大、澳洲與紐西蘭。

韋德寧說：「這些已有數十年歷史的協議若遭破壞，我們在莫斯科、北京、德黑蘭及平壤的對手將會拍手叫好。」

報導指出，儘管加拿大和紐西蘭提供的情報在「五眼聯盟」中最少，但排除任何成員都會引發華盛頓及其他地方情報官員的反對，也會遭其他盟國批評。

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與川普友好的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動核心支持者巴農（Steve Bannon）對金融時報說，中國想成為北極圈的強國，而加拿大缺乏足夠自衛的資源，川普是認真考慮把加拿大併入美國，不是在挑釁杜魯道。

但巴農說，將加拿大排除於「五眼聯盟」最終會傷到美國。「加拿大的實力遠超過其規模。如果你看看軍事歷史，他們一直是我們最好的盟友。」（編輯：洪啓原）1140226

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