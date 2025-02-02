加拿大報復川普 對3.5兆美國商品徵收25%關稅
2025/2/2 11:26（2/2 11:32 更新）
（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天表示，加拿大將對總值1550億加元（1065億美元，約新台幣3.5兆元）的美國商品徵收25%關稅，以回應美國對其課徵高額關稅。
綜合法新社和路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在記者會上表示，對其中300億加元商品的關稅將於4日生效，另外1250億加元商品則於21天內生效。
美國總統川普稍早簽署一項行政命令，從4日起對來自加拿大和墨西哥的所有商品徵收25%關稅，加拿大能源產品除外，僅徵收10%關稅。
透過 Google News追蹤中央社
杜魯道警告說，這些關稅將傷害美國這個長期盟友。他鼓勵國人購買加拿大產品並在國內度假。
他表示，正在考慮祭出一些非關稅的反制行動，包括與關鍵礦產、能源採購和其他夥伴關係有關的措施。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140202
延伸閱讀美國4日起對加墨徵25%關稅 加拿大能源商品僅徵10%川普揮下關稅大棒 墨西哥將祭報復性措施反制方慧蘭參選加拿大自由黨魁角逐總理大位 自稱對抗川普最佳人選川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳
- 加拿大報復川普 對3.5兆美國商品徵收25%關稅2025/02/02 11:26
- 2025/02/02 10:53
- 2025/02/02 08:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普揮下關稅大棒 墨西哥將祭報復性措施反制