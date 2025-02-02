加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
首頁 / 國際
川普2.0
關稅貿易
新聞專題
關稅貿易1/38
首頁 / 國際

加拿大報復川普 對3.5兆美國商品徵收25%關稅

2025/2/2 11:26（2/2 11:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加拿大總理杜魯道。（路透社）
加拿大總理杜魯道。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天表示，加拿大將對總值1550億加元（1065億美元，約新台幣3.5兆元）的美國商品徵收25%關稅，以回應美國對其課徵高額關稅。

綜合法新社和路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在記者會上表示，對其中300億加元商品的關稅將於4日生效，另外1250億加元商品則於21天內生效。

美國總統川普稍早簽署一項行政命令，從4日起對來自加拿大和墨西哥的所有商品徵收25%關稅，加拿大能源產品除外，僅徵收10%關稅。

google news透過 Google News追蹤中央社

杜魯道警告說，這些關稅將傷害美國這個長期盟友。他鼓勵國人購買加拿大產品並在國內度假。

他表示，正在考慮祭出一些非關稅的反制行動，包括與關鍵礦產、能源採購和其他夥伴關係有關的措施。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140202

美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅。（中央社製圖）
美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅。（中央社製圖）
延伸閱讀
美國4日起對加墨徵25%關稅 加拿大能源商品僅徵10%川普揮下關稅大棒 墨西哥將祭報復性措施反制方慧蘭參選加拿大自由黨魁角逐總理大位 自稱對抗川普最佳人選川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳
關稅貿易
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普揮下關稅大棒 墨西哥將祭報復性措施反制
87
更多編輯台推薦新聞：