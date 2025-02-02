加拿大報復川普 對3.5兆美國商品徵收25%關稅

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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天表示，加拿大將對總值1550億加元（1065億美元，約新台幣3.5兆元）的美國商品徵收25%關稅，以回應美國對其課徵高額關稅。

綜合法新社和路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在記者會上表示，對其中300億加元商品的關稅將於4日生效，另外1250億加元商品則於21天內生效。

美國總統川普稍早簽署一項行政命令，從4日起對來自加拿大和墨西哥的所有商品徵收25%關稅，加拿大能源產品除外，僅徵收10%關稅。

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杜魯道警告說，這些關稅將傷害美國這個長期盟友。他鼓勵國人購買加拿大產品並在國內度假。

他表示，正在考慮祭出一些非關稅的反制行動，包括與關鍵礦產、能源採購和其他夥伴關係有關的措施。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140202