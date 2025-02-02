美國4日起對加墨徵25%關稅 加拿大能源商品僅徵10%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社棕櫚灘1日綜合外電報導）白宮官員表示，美國總統川普今天下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼和非法外國人入美的國家緊急狀態。

路透社報導，官員表示，對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。

川普關稅行動的依據，是根據「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）宣布國家進入緊急狀態。國際緊急經濟權力法賦予因應危機的廣泛權力。

川普今天在他佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）打小白球，接著簽署這道命令。目前不清楚他是否會就關稅議題向媒體發言。

法新社報導，對加拿大、墨西哥和中國這3個美國主要貿易夥伴徵收關稅，這一步對川普有著一定的風險，因為他之所以能在2024年11月大選勝出，部分原因在於民眾對經濟的不滿。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安永聯合會計師事務所（EY）首席經濟學者達科（Gregory Daco）表示，進口成本上升恐「抑制消費者支出和商業投資」。

他預料，關稅影響下，美國今年第1季通膨率將上升0.7個百分點，之後再逐漸放緩。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140202